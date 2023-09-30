إنجازات لا تنتهى.. تغطية ترع فى سوهاج بتكلفة 1.4 مليار جنيه لتحسين البيئة

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج مجموعة كبيرة من الإنجازات من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذى يعد من أنجح البرامج التى تم تنفيذها عن طريق الوحدات الحلية على مستوى محافظة سوهاج فى جميع القطاعات ومن أهم القطاعات التى اهتم بها البرنامج قطاع تحسين البيئة لخدمة المواطنين، وذلك من خلال تغطية الترع للحد من التلوث من ناحية والحد من حوادث الغرق للأطفال وخلق مساحات على الترع تستخدم كمساحات خدمية منها مواقف سيارات وغيرها.

يأتى مشروع تغطية ترعة أم الطبول – البلينا جنوب المحافظة مرحلة أولى وثانية من المشروعات التى استهدافها البرنامج وبلغت نسبة التنفيذ بلغت 100 % تأتى أهنية تغطية الترع والمساقى التى تمر وسط الكتلة السكنية خاصة أنَّها تحتاج أعمال تطهير ومواجهة التلوث للحماية من مخاطرها للحفاظ على صحة المواطنين، الحفاظ على حياة الأطفال من سقوطهم فى الترع، تمهيد الطرق وخدمة 75.789 مواطن مستفيد وتم التسليم الابتدائى للمشروع وكذلك تغطية ترعة عزبة الحيط وبلغت أيضا نسبة التنفيذ 100% وتخدم عملية التغطية 133.156 مواطن من المحيطين بمكان التبطين وتم التسليم الابتدائى للمشروع.

وتستمر أعمال تحسين البيئية ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر حيث تم تغطية مفيض ترعة نجع حمادى – حى غرب – سوهاج وأعمال تغطية ترعة نجع حمادى الكيلو 77 بداية من طريق ترعة نجع حمادى وحتى مدرسة أسماء بنت أبى بكر، مما يسهم فى توفير 49 ألف متر مسطح على جانب الترعة تم الاستفادة منها فى زراعة الأشجار المثمرة وخلق متنفس طبيعى للمواطنين وبلغت نسبة التنفيذ 100 % وتم استغلال التغطية فى اقامة موقف للسيارات الأمر الذى أستفاد منه 72,546 مواطن وتم التسليم الابتدائى للمشروع.

تغطية ترعة ساحل طهطا أعمال تغطية لترعة ساحل طهطا بطول 870م وقد ساعدت عملية التغطية فى تمهيد الطرق وخدمة 83.456 مواطن وتغطية ترعة الحجيرات من ك1.199 إلى ك 2.174 بطول 975 م وتم تمهيد الطرق وخدمة 37,567 نسمة، وأعمال تغطية ترعة أولاد نصير وتأتى أهمية المشروع من أجل الحفاظ على حياة الطلاب حيث أن الترعة تمثل خطورة على الطلاب ويأتى ذلك استجابا لشكاوى الأهالى وأولياء الأمور ومواجهة التلوث للحماية من مخاطرها للحفاظ على صحة المواطنين وتم تمهيد الطرق وخدمة 93,569 مواطن وكذلك تم تغطية ترعة المساعيد - نجع زقالى – جرجا وأعمال تغطية ترع المساعيد بطول 90 متر بنجع زقالى وبلغت نسبة التنفيذ 100 % وتم تمهيد الطرق وخدمة 93,321 نسمة وأعمال تغطية ترع أولاد حمزة بالمنشأة وبلغت نسبة التنفيذ: 100 % وعملية التغطية قدمت الخدمة 23,490 نسمة.

البرنامج وفر 82 ألف فرصة عمل بسوهاج ومن ضمن المشروعات مشروع توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز المراغة) حيث بلغ إجمالى عدد المستفيدين 32 الف نسمة ومشروع توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة العمارنة والبلينا بلغ إجمالى عدد المستفيدين 29 الف نسمة ومشروع استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد (أولاد غريب والكوامل) ومشروع تنفيذ محطة مياه سعد السعود ومشروع استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد لقرية الهجارسة ومشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحى لقرية البطاخ ومشروع استكمال الاعمال لمحطة معالجة الغريزات – المراغة ومشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحى لقرية الغريزات ومشروع انشاء وتطوير منطقة آثارمقابرالحواويش- اخميم سوهاج ومشروع علاج وتطوير مستشفى حميات بنى حميل- البلينا- سوهاج.