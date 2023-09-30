إلى أين وصل التطوير بملف الصناعة والتجارة في مصر ؟

كتب سيد الخلفاوى

شهد ملف الصناعة والتجارة في مصر تطورا كبيرا منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، نرصده في النقاط التالية:

128.2 مليار جنيه تم ضخهم لتحسين أداء قطاع التجارة والصناعة خلال التسع سنوات الماضية.

إطلاق المبادرة الرئاسية "ابدأ" عام 2022 لدعم وتوطين الصناعات الوطنية.

تدشين الخريطة الاستثمارية الصناعية لعرض الفرص الاستثمارية في ٤ قطاعات صناعية رئيسية

إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع لمحلي عام ٢٠١٨ "بكل فخر صنع في مصر".

إطلاق حزمة من التعديلات التشريعية لدعم الصناعة في مصر، تضمنت ٤ قوانين رئيسية للصناعة

التوسع في بناء المناطق والمدن الصناعية المجمعات الصناعية المتكاملة في مختلف الصناعات.

100.7 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصناعات التحويلية خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

28.4 مليار دولار حجم الصادرات المصرية الصناعية خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

35.8 مليار دولار حجم الصادرات المصرية من السلع غير البترولية بنهاية ٢٠٢٢.