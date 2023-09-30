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إلى أين وصل التطوير بملف الصناعة والتجارة في مصر ؟

السبت، 30 سبتمبر 2023 09:11 م
إلى أين وصل التطوير بملف الصناعة والتجارة في مصر ؟ وزاره الصناعة
كتب سيد الخلفاوى

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شهد ملف الصناعة والتجارة في مصر تطورا كبيرا منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، نرصده في النقاط التالية:
 
  • 128.2 مليار جنيه تم ضخهم لتحسين أداء قطاع التجارة والصناعة خلال التسع سنوات الماضية.
  • إطلاق المبادرة الرئاسية "ابدأ" عام 2022 لدعم وتوطين الصناعات الوطنية. 
  • تدشين الخريطة الاستثمارية الصناعية لعرض الفرص الاستثمارية في ٤ قطاعات صناعية رئيسية
  • إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع لمحلي عام ٢٠١٨ "بكل فخر صنع في مصر".
  • إطلاق حزمة من التعديلات التشريعية لدعم الصناعة في مصر، تضمنت ٤ قوانين رئيسية للصناعة
  • التوسع في بناء المناطق والمدن الصناعية المجمعات الصناعية المتكاملة في مختلف الصناعات.
  • 100.7 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصناعات التحويلية خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.
  • 28.4 مليار دولار حجم الصادرات المصرية الصناعية خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣
  • 35.8 مليار دولار حجم الصادرات المصرية من السلع غير البترولية بنهاية ٢٠٢٢.
الصناعة والتجارة
الصناعة والتجارة

 


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