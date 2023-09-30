إصابة مستوطن بجروج خطيرة فى عملية طعن بالقدس

وكالات

أصيب شاب فى الثلاثينيات من العمر بجروح خطيرة جراء عملية طعن فى شارع شموئيل تمير كاتسنلسون فى القدس، كما أصيب إلى جانبه شاب (25 عاما) وصفت حالته بالطفيفة، بحسب سكاى نيوز.