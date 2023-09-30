إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة ترويج الهيروين فى عين شمس

كتب ـ عبد الله محمود

أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطل للمحاكمة، بتهمة ترويج المخدرات ، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة عين شمس مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، تفيد بقيام عاطل بترويج المخدرات "مخدر الهيروين"، وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم أثناء تواجده فى أحد شوارع المنطقة، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين، كان ينوى توزيعها على عملائه فى المنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه.