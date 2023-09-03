اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 سبتمبر 2023 05:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

يونيسيف فرنسا: 2000 طفل مضطرون للنوم في شوارع باريس

الأحد، 03 سبتمبر 2023 04:46 م
يونيسيف فرنسا: 2000 طفل مضطرون للنوم في شوارع باريس اطفال - ارشيفيه
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت دراسة قام بها يونيسيف فرنسا، اضطرار نحو ألفي طفل إلى النوم في الشوارع في فرنسا، بسبب نقص أماكن الإقامة الطارئة المتاحة أو المناسبة.
 
وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم  مقلقًا ، بعد ارتفاعه على مدار عام واحد، داعيا إلى ضرورة تنفيذ سياسة من الشارع إلى السكن في أوقات الطوارئ وطويلة الأجل.
 
وذكر التقرير أنه مقارنة بالعام الماضي 2022، زاد عدد الأطفال الذين ليس لديهم سكن بنسبة 20%، وأكثر بمرتين ونصف مما كانوا عليه قبل 18 شهرا.
 
وأضاف أنه في ليلة 21 إلى 22 أغسطس الجاري، لم يكن بالإمكان تلبية طلب 3735 فردا من أفراد الأسرة الذين اتصلوا برقم الطوارئ 115 للمشردين في فرنسا، وذلك بسبب عدم توفر الأماكن المتاحة أو المناسبة.
 
وأكد التقرير أن من بين هؤلاء، 1990 طفلا مع 480 دون سن الثالثة، مضيفا أن نحو 80% من هؤلاء الأطفال ناموا بالفعل في الشارع في اليوم السابق لطلبهم.
 
 

يونسيف فرنسا

أطفال فرنسا

المتشردين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة