وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم مبدع بالتعليم الفنى ويشيد بمركز الموهوبين.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في مكتبه اليوم الطالب إبراهيم إبراهيم محمد السيد الطالب بالصف الثاني بمدرسة سيدي غازي التجارية، الذي تم تبني موهبته من خلال مركز الإبداع، وتم تسليط الضوء علي أعماله الفنية المميزة، وذلك بحضور داليا عليبة، مديرة مركز الإبداع، ومصطفى العراقي، المشرق الفني على المركز.

وأشاد وكيل الوزارة بالحس الفني المميز للطالب وشد على يديه كونه يعاون والده في حرفته اليدوية وكذلك لتفوقه في التعليم الفني وهدوء شخصيته الذي سيطر على اللقاء، موجهاُ بضرورة تبنى موهبته وما يماثلها لنشر الوعي بأهمية الإبداع.

يذكر أن مركز الابداع والموهوبين، مركز تابع لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، يضم العديد من الأقسام والتوجيهات المتعددة، منها التربية الفنية، والموهوبين من ذوي الهمم وغيرهم، والتربية الموسيقية، والوسائل التعليمية، والمجال الصناعي، يشرف عليه داليا عليبة مدير المركز، والمشرف الفني، مصطفى العراقي، الذي يتبنى الموهوبين في الرسم، تميز عدد منهم في هذا المجال، والتحق عدد منهم بكليات التربية النوعية والفنون الجميلة وغيرها من الكليات.