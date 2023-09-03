وظائف شاغرة.. مطلوب مهندسو إنشاءات وعمارة وميكانيكا والتقديم حتى27 سبتمبر

كتبت – مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة ، استقبال طلبات التقديم على 50 وظيفة شاغرة لمهندسين فى تخصصات مختلفة، تشمل قسم إنشاءات، هندسة عمارة، هندسة ميكانيكا، هندسة طرق، وغيرها، حتى 27 سبتمبر المقبل.

وجاءت الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

أولا: عدد 25 مهندس ميداني (قسم إنشاءات).

-المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسي (تخصص مدني قسم إنشاءات).

الواجبات والمسئوليات:

1-إعداد الرسومات الإنشائية وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنة.

2-إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات ووضع مخططات تلبي حاجة العمل.

3-إعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها.

4-تنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح.

5-القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص.

6-ما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

ثانيا: عدد 3 مهندس عمارة

-المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسة (تخصص عمارة).

-الواجبات والمسئوليات:

1-إعداد الرسومات المعمارية وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنة.

2-إعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها.

3-الحرص على تقديم الحلول المناسبة فيما يخص المجال البنائي والإنشائي والمعماري.

4- تنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح.

5-القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص.

6-ما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

ثالثا: عدد 2 مهندس تخطيط عمراني

-المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسة (تخطيط عمراني)

الواجبات والمسئوليات:

1-إعداد ومراجعة مشروعات المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى على تنفيذها.

2-إعداد مشروعات خطوط التنظيم والقدرة على تنفيذها.

3-القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية (الأوتو كاد/ برامج نظم المعلومات الجغرافية GIS).

4-ما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

رابعا: عدد 5 مهندس كهرباء

-المؤهل الدراسي: مؤهل عالثي هندسة (تخصص كهرباء).

الواجبات والمسئوليات:

1-إجادة الأعمال على الشبكات ذات الجهد المنخفض والمتوسط.

2-القدرة على تصميم شبكات الإدارة العامة.

3-تصميم ومراجعة الرسومات الهندسية الكهربائية للمنشآت.

4-إجادة العمل على الحاسب الآلي.

خامسا: عدد 7 مهندس ميكانيكا، منهم:

-عدد 4 مهندسين ميكانيكا سيارات

-المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسي مناسب في ميكانيكا السيارات

-الواجبات والمسئوليات:

1-خبرة في مجال صيانة السيارات.

2-يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

-عدد 3 مهندسين ميكانيكا معدات ثقيلة.

المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسي مناسب في ميكانيكا المعدات الثقيلة.

الواجبات والمسئوليات:

1-خرة في مجال صيانة المعدات الثقيلة.

2-يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

سادسا: عدد 2 معندسين مدنيين (تخصص طرق)

-المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسي (مدني تخصص طرق).

الواجبات والمسئوليات:

1-تصميم مشروعات الطرق وتنفيذها المسندة للإدارة الخاصة بإنشاء الطرق والكباري.

2-إعداد التقارير الدورية بموقف الطرق المنفذة أو الجاري تنفيذها وذلك بصفة دورية.

3-إعداد المقايسات لأعمال الرصف أو الترميم للطرق.

4-ما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

سابعا: عدد 6 محللين نظم معلومات جغرافية GIS

المؤهل الدراسي: مؤهل عالي (بكالوريوس نظم معلومات/ كلية آداب قسم جغرافيا).

الواجبات والمسئوليات:

1-مسئول عن جودة وكفاءة الأعمال الفنية والإدارية

2-دراسة وتحليل المفاهيم الجغرافية والجيولوجية وصور الأقمار الصناعية.

3-إعداد ورسم الخرائط الفضائية المتنوعة.

4-تحليل وتفسير وربط الصور الفضائية بأرض الواقع.

5-مراقبة الأحوزة العمرانية ومستجداتها وحصر التعديات عليها.

6-إدخال طبقات البيانات المختلفة وتحديثها.

7-القدرة على التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وبرامج نظم المعلومات الجغرافية.

8-ما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

وأوضحت محافظة الجيزة الشروط العامة للتقديم على النحو التالي:

-أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات الواردة.

-أن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل.

-أن يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة.

-ألا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن 35 عاما.

-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعلى منها.

-أن يكون لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل.

-العمل بنظام السركي اليومى (أجر مقابل عمل ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم أو خلافه.

-التقديم على الوظائف المطلوبة يبدأ في الفترة من 27 / 8 / 2024 وحتى 27 / 9 / 2023، ولن يلتفت الى الطلبات التي ترد عن طريق البريد او قبل او بعد الموعد المحدد.

وأوضحت المحافظة المستندات المطلوبة للتقديم على النحو التالي:

صور من:

1-المؤهل الدراسي.

2-شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنيه النقابة.

3-شهادة الميلاد.

4-بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية.

5-الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

6-شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

7-شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت.

8-يلتزم من يقع عليه الاختيار بتقديم أصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه فى حينها.

9-تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم السيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة (قسم التعيينات) على النموذج المعد لملئه بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة 4 × 6.