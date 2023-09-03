هبوط 9 قطاعات بالبورصة خلال جلسة الأحد على رأسها "الشحن" بنسبة 2.4%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ تراجعت 9 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.3%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1%، وهبط قطاعا العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، وانخفضت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.8%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.7%.

فيما ارتفعت 7 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 6.6%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.7%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.7%، وصعدت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء بنسبة 0.4%، 0.3%، 0.2%، على التوالي، وقفز قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.268 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 867.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.36%، والعرب على 5.62%، واستحوذت المؤسسات على 13.56% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 86.34%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 35.9 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 210.5 ألف جنيه، 52.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 18726 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 22553 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 7838 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5566 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5473 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1371 نقطة.