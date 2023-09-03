نجدة الطفل: حصلنا على قرار إيداع الطفل رحيم بدار رعاية وستصدر له شهادة ميلاد

كتب أحمد عبد الرحمن

قال صبرى عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ، إنه تم رصد "بوست عبر فيس بوك"، يتحدث عن قصة الطفل رحيم، وتم التواصل مع صاحب "البوست"، وتواصلنا مع السيدة عفاف التي تتولى مسؤولية الطفل، موضحا أن السيدة تركت الطفل معها وانصرفت.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن الواقعة ليست غريبة لأنها تتكرر أحيانا، والسيدة تركته مع سيدة أمينة، موضحا أنه تم عرض الأمر على نجدة الطفل، والنيابة العامة أحالت الموضوع إلى نيابة طفل القاهرة، وتم الحصول على قرار إيداع الطفل في إحدى دور الرعاية المحترمة، وخاصة أن الطفل عمره 6 سنوات.

وتابع: "يهمنا في الأول نخرج الطفل من حالة الخطر التي يعيش فيها، ومحتاجين يكون له دار رعاية يستقر فيها ونطلع له شهادة ميلاد، وحصلنا من النيابة العامة على قرار بإيداعه واستخراج شهادة ميلاد له"، مردفا: "والاسم رحيم الاسم اللي قالت عليه السيدة عفاف وقالت لها عليه الأم، ومش معروف أي بيانات له".

وأوضح أنهم لن يتركوا الطفل، كالتزام دستوري وإنساني، وأي طفل يحق له الحصول على شهادات ثبوتية، ومن حقه يكون له شهادة ميلاد، وسنلحقه بالتعليم.

وكان الإعلامي عمرو خليل، تحدث عن "بوست" حول الطفل رحيم، الذي لم تكن أمه به رحيمة، حيث ذكر رامي الجبالي مؤسس مبادرة أطفال مفقودة، أن سيدة بسيطة حكت له قصة بدأت من سنة أن سيدة تركت لها طفل بدعوى أنها ستعود له، ولكنها لم تعد بعد، وكبر الولد، والسيدة أصبحت أمام مسؤولية قانونية وإنسانية، ولم تعرف له أهل أو شهادة ميلاد.