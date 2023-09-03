مهرجان أمريكى شهير يتحول إلى جحيم بسبب عاصفة ممطرة.. صور

وكالات

طلب منظمو مهرجان Burning Man في صحراء نيفادا الأمريكية من عشرات آلاف الزوار ترشيد استهلاك الطعام والماء والوقود، بعد أن ضربت عاصفة ممطرة المنطقة.









وحسب موقع روسيا اليوم، غرق المشاركون بالمهرجان في الطين، ومنع القائمون على الحدث المركبات من دخول أو مغادرة المنطقة، بعد أن غمرتها الأمطار الغزيرة.

وقطع بعض رواد المهرجان أميالا للوصول إلى الطرق الرئيسية، بينما أعرب آخرون عن أملهم في ألا تؤدي العاصفة المتوقعة إلى تفاقم الظروف السيئة في المنطقة.

وقال المنظمون على منصة "X"، إن البوابة والمطار المؤدي إلى مدينة بلاك روك، وهي منطقة نائية في شمال غرب نيفادا يقام فيها المهرجان سنويا، لا يزالان مغلقان ولا يُسمح بالقيادة داخل المدينة أو خارجها باستثناء سيارات الطوارئ.

ويحضر هذا الحدث الذي يستمر أسبوعا، أكثر من 70 ألف شخص، ويقام هذا العام في الفترة من 28 أغسطس إلى 4 سبتمبر. ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب الطقس.

من جهتها، قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه من المتوقع أن تستمر الأمطار والعواصف الرعدية طوال يوم الأحد، مع درجات حرارة تتراوح بين أعلى مستوياتها في السبعينيات إلى أدنى مستوياتها خلال الليل عند 49 درجة.

ونصح مكتب إدارة الأراضي، الذي يتمتع بالسلطة القضائية على الأرض التي يقام عليها المهرجان، الأشخاص المتجهين إلى Burning Man "بالاستدارة والعودة إلى منازلهم"، حيث لا تزال الطرق مغلقة في المنطقة.

وجاء في بيان المكتب: "لقد تسببت الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية بوضع يتطلب التوقف الكامل لحركة المركبات. ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن غير المتوقع أن تتحسن الظروف بما يكفي للسماح للمركبات بدخول المدينة".

ويقام المهرجان كل صيف في بلاك روك، وهي مدينة مؤقتة يتم إنشاؤها سنويا خصيصا للمهرجان. وتتضمن خدمات التخطيط والطوارئ والسلامة والبنية التحتية الصحية.

وتشتهر بالحدث الختامي الذي يتم فيه إشعال رمز خشبي كبير لرجل. ويجذب هذا الحدث عشرات الآلاف كل عام، وفي الماضي، حضره العديد من المشاهير من شون ديدي كومز إلى كاتي بيري.

ويسافر عشرات الآلاف من الحاضرين من وإلى المدينة على طول طريق سريع مكون من مسارين للوصول إلى المهرجان، الذي تم إلغاؤه في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويخصص المشاركون في Burning Man وقتهم لفن وبناء المجتمع، ومن بين الأنشطة التي تقام في المهرجان تعلم كيفية تدوير النار، أو صنع مجوهرات أو صنع تماثيل.