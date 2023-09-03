اليوم السابع
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الأحد، 03 سبتمبر 2023 10:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقتل طفل وإصابة شخصين إثر هجوم بالأسلحة الثقيلة على سفينة في مالي

الأحد، 03 سبتمبر 2023 10:08 ص
مقتل طفل وإصابة شخصين إثر هجوم بالأسلحة الثقيلة على سفينة في مالي مالى - أرشيفية
أ ش أ

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قال مصدر بالشرطة المحلية في مالي إن طفلا يبلغ من العمر 12 عاما قُتل وأصيب شخصان آخران، في وسط مالي جراء هجوم إرهابي بالأسلحة الثقيلة استهدف سفينة للنقل في نهر النيجر.


ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، اليوم، عن المصدر قوله إن جماعات إرهابية نفذت الهجوم بأسلحة ثقيلة (صواريخ) في "يوارو" بمنطقة "موبتي" ضد سفينة تابعة لشركة الملاحة النهرية المالية .


وذكر بيان لشركة الملاحة أن السفينة كانت قادمة من "موبتي" متوجهة إلى "كابارا" في منطقة "تمبكتو" (شمال البلاد) المطلة على نهر النيجر.


وأوضحت الشركة أن أحد الركاب وهو "مراهق يبلغ من العمر 12 عاما" قتل وأصيب شخصان آخران بينهما أحد أفراد الطاقم في هذا الهجوم الذي تسبب في "أضرار جسيمة" للسفينة.

يشار إلى أن مالي تعاني منذ عام 2012 من أزمة أمنية عميقة في الشمال امتدت إلى وسط البلاد وكذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.


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