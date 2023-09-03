مصرع شخص وإصابة 12 آخرين إثر انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية – مطروح.. بالأسماء

مطروح _ حسن مشالي

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، عند الكيلو 51 على طريق الإسكندرية – مطروح أمام قرية مراقيا بالساحل الشمالي، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف، إلى مستشفى الحمام المركزي للعلاج.

دخل مستشفى الحمام المركزي، المصابين في الحادث، وهم: محمود خالد محمد "26 سنة" من البحيرة، اشتباه كسر في العمود الفقري وجرح قطعي بالرأس واشتباه كسر في الحوض، وتوفي أثناء محاولات إنقاذه، وأحمد محمد حامد "45 سنة" من المنصورة، مصاب باشتباه كسر في القدم اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم وخروج بعد تلقي العلاج، وجمعة علي عبد المجيد "45 سنة" من الغربية ، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، خروج تحسن، وأحمد درويش عبد الغفور "40 سنة" من الإسكندرية، كدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرأس، خروج تحسن، سعد هادي عبد الحميد "17 سنة" من البحيرة، مصاب بجرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، خروج مسئوليته، وعلي منصور علي "61 سنة" من البحيرة، كدمات متفرقة بالجسم وكدمات في العمود الفقري، خروج تحسن، واحمد محمد عبدالمجيد "29 سنة" من البحيرة، كدمات متفرقة بالجسم، خروج تحسن، محمد خالد عماد "31 سنة" من البحيرة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، خروج تحسن، وعزت محمد محمد "60 سنة" من القليوبية، اشتباه كسر في الذراع الايمن وكدمات متفرقة بالجسم، حجز للمتابعة، ومحمد خالد محمد "24 سنة" من الغربية، كدمات متفرقة بالجسم، خروج تحسن، وحسين إبراهيم كامل "26 سنة" من الغربية، اشتباه كسر في القدم اليسري وكدمات متفرقة بالجسم، خروج تحسن، وحمدية محمود أحمد "40 سنة" من الغربية، كدمات متفرقة بالجسم، حجز للمتابعة، وسيد توفيق سلامة "29 سنة" من الغربية، اشتباه كسر في ضلوع الصدر وكدمات بالعمود الفقري، خروج تحسن.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، وتم رفع آثار الحادث، وإعادة حركة المرور على الطريق بشكل طبيعي.

ومن جانبه أكد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم تقديم كل الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين، مع استمرار رفع درجة الاستعداد، المستمر بمستشفيات المحافظة، خاصة مع زيادة حركة السفر على الطرق، والإقبال السياحي الكبير على المحافظة على طول الساحل.