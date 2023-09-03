مسؤول أوكرانى: تدمير الصناعة العسكرية الروسية أحد مفاتيح إنهاء الحرب

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قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن أحد مفاتيح إنهاء الحرب والحفاظ على النظام العالمي هو تدمير المجمع الصناعي العسكري الروسي.



وكتب يرماك على "تليجرام" إن "الروس يواصلون مهاجمة البنية التحتية للموانئ على أمل أن يتمكنوا من إثارة أزمة غذاء والجوع في جميع أنحاء العالم، والمهمة الرئيسية بالنسبة لنا ولشركائنا اليوم هي القضاء على قدرات المجمع الصناعي العسكري الروسي على إنتاج الأسلحة الهادفة لشن المزيد من الهجمات على أوكرانيا"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الأحد.



كما دعا يرماك إلى "محاسبة أكثر صرامة لأولئك الذين يساعدون الجانب الروسي على التحايل على العقوبات".



وأكد المسؤول الأوكراني أن أحد مفاتيح إنهاء الحرب والحفاظ على النظام العالمي هو تدمير المجمع الصناعي العسكري الروسي، مشيرا إلى أن هذا المجمع غير قادر على العمل بدون مكونات أجنبية للأسلحة، وأنه بعد تدمير صناعة الدفاع الروسية ستكتمل هزيمة القوات الروسية.