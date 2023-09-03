اليوم السابع
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الأحد، 03 سبتمبر 2023 07:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مباحثات جزائرية أمريكية عن سبل حل قضية الصحراء سياسيا

الأحد، 03 سبتمبر 2023 07:12 م
مباحثات جزائرية أمريكية عن سبل حل قضية الصحراء سياسيا الجزائر
ا ش ا

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بحث أمين عام وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، لوناس مقرمان، نائب مساعد كاتب الدولة الأمريكي، جوشوا هاريس، الجهود الأممية للحل السياسي في الصحراء وملفات أخرى.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان، أن الطرفين استعرضا خلال المحادثات سبل وآفاق دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي لقضية الصحراء الغربية بما "يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

وبحث الطرفان أيضا، حسب البيان، مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، لا سيما في سياق الأزمة التي تشهدها جمهورية النيجر".

كما تطرقا أيضا إلى عديد الملفات المتعلقة بالعلاقات الجزائرية-الأمريكية، وذلك تحضيرا للدورة المقبلة للحوار الاستراتيجي بين البلدين المزمع عقدها شهر أكتوبر بواشنطن.

 

 

 


الجزائر

الخارجية الجزائرية

الولايات المتحدة

قضية الصحراء



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