كلية العلوم بجامعة الإسكندرية تُعلن عن فتح باب الالتحاق بالماجستير المهنى

الإسكندرية أسماء على بدر

تعتبر برامج الماجستير المهنى بكلية العلوم جامعة الإسكندرية من أفضل البرامج التخصصية لتخريج كوادر بشرية فى كافة التخصصات المهنية المختلفة، لمواكبة سوق العمل منها تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل منها أمن المعلومات وتخصصات المصايد والتطبيقات الكيميائية.



أمن المعلومات الذكية فتحت كلية العلوم جامعة الإسكندرية باب الالتحاق ببرنامج الماجستير المهنى فى أمن المعلومات والحاسبات الذكية يهدف البرنامج إلى تخريج كوادر تعمل مبرمجين ومسئولين عن سرية المعلومات الذكية فى المصانع والشركات والبنوك ومراكز اتخاذ القرار وتحقيق التكامل بين العلوم الأساسية المختلفة التى يحتاجها المتخصص فى علوم الحاسب وامن وسلامة الحاسب والمعلومات الذكية وربط البحث العلمى بالمجالات التطبيقية عن طريق الاستعانه بالمتميزين من الكفاءات المتخصصة فى مجال امن وسرية المعلومات الذكية والتواصل مع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنيه بوضع التشريعات والقوانين الخاصة بالجرائم الالكترونية وسلامة المعلومات والحاسبات الذكية وذلك للحد من الحوادث والكوارث الالكترونية وتقليل الخسائر المادية والبشرية الناتجه عنها والمساهمة فى الدراسات العلمية التى تمنع الجرائم الالكترونية قبل وقوعها وتحليلها لتفادى اسبابها واستكمال المهارات المطلوبة للعمل فى مجال السلامة الالكترونية للحاسبات وسد الفجوه بين مستوى الخريج ومتطلبات سوق العمل المهنية والتطبيقية ودعم العاملين بالصناعة فى مجالات السلامة وامن المعلومات الذكية والتعريف بالقوانين المنظمه الملزمه الخاصة بالسلامة وأمن المعلومات الذكية المستفيدين من البرنامج خريجى برامج الحاسب الالى وما يعادلها والمتخصصون فى مجال ادارة الجرائم الالكترونية والحد من الاصابات الحاسوبية وامراض المعلومات الذكية والمشرفون على ادارة نظم المعلومات الذكية الصناعية والبحثية ومديرى الموارد البشرية ومهندسى البرمجيات والمعلومات الذكية والعاملين بها وأصحاب الأعمال الصغيرة التى تستخدم الحاسب الآلي.



برنامج الماجستير المهنى فى الكيمياء التحليلية- الكيمياء العضوية التطبيقية ويهدف البرنامج الى تخريج كوادر مهنية متخصصة في مجال الكيمياء التحليلية - الكيمياء العضوية التطبيقية البتروكيماويات - كيمياء الصناعات غير العضوية والاستراتيجية للمصانع والشركات استكمال المهارات المطلوبة للعمل في الصناعة وربط البحث العلمي بالمجالات التطبيقية، وتزويد الخريجين بالمعارف والخبرات اللازمة، ودعم العاملين بالصناعة.



برنامج الإدارة المستدامة والمصايد فتح باب الإلتحاق ببرنامج ( ماجستير الإدارة المستدامة للمصايد وتربية الأحياء المائية تعلن إدارة كلية العلوم جامعة الإسكندرية عن فتح باب القبول ببرنامج ماجستير الإدارة المستدامة للمصايد وتربية الأحياء المائية بالنظام الأوروبي لفصل الخريف، ۲۰۲۳-۲۰۲ لخريجي كليات العلوم والطب البيطري والزراعة والثروة السمكية من التخصصات ذات الصلة، على أن تكون مدة الدراسة عامان وسيقوم بالتدريس نخبة من أساتذة جامعة الإسكندرية وجامعة افيرو بالبرتغال وجامعة الأورومتوسطية بسلوفينيا ويهدف البرنامج الى : ۱ - تخريج كوادر تعمل بمجال الإستزراع السمكي والشركات التي لها صلة بهذا المجال. ۲- تزويد الخريجين بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لتمكينهم من إجراء الدراسات والتحليلات المرتبطة بتكنولوجيا المصايد والأحياء المائية. ٣- فهم الأسس العلمية التي تعتمد عليها المصايد البحرية، والتي ترتبط أيضاً بالأحياء المائية المكثفة والموسعة. ٤ - ربط البحث العلمي بالمجالات التطبيقية، عن طريق الإستعانة بالمتميزين من الكفاءات المتخصصة في مجال المصايد والإستزراع السمكي من رجال الصناعة والمراكز البحثية. 0 - المساهمة فى الدراسات العلمية التي تربط بين الإستزراع السمكي وتأثيره على البيئة.



برنامج التغييرات المناخية فتح باب الإلتحاق ببرنامج ماجستير الإدارة الذكية للتغيرات المناخية تعلن إدارة كلية العلوم جامعة الإسكندرية عن فتح باب الإلتحاق ببرنامج ماجستير الإدارة الذكية للتغيرات المناخية لفصل الخريف ٢٠٢٣-٢٠٢٤ بالنظام الأوروبي .

ويهدف البرنامج إلى: تخريج كوادر تعمل في المؤسسات الحكومية والمصانع والشركات ومراكز البحوث والتي تشارك في وضع خطط للتخفيف من تأثير التغيرات المناخية والتكيف معها تزويد الخريجين بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لتمكينهم من إجراء الدراسات والتحليلات للتغيرات المناخية والتأثيرات الناجمة عنها فهم تغير المناخ العالمي وأسبابه وتأثيره على ظروف معيشة الإنسان والظروف البيئية.

كما يهدف الى تحقيق التكامل بين العلوم الأساسية المختلفة التي يحتاجها المتخصص في إدارة التغيرات المناخية والبيئية وربط البحث العلمي بالمجالات التطبيقية عن طريق الإستعانة بالمتميزين من الكفاءات المتخصصة في مجال التغيرات المناخية من رجال الصناعة والمراكز البحثية والتواصل مع الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بوضع التشريعات والقوانين الخاصة بإدارة التغيرات المناخية.

ويهدف الى خدمة المجتمع بنشر الوعي والثقافة العلمية بالتغيرات المناخية والبيئية وذلك للحد من تأثيرها وتقليل الخسائر المادية والبشرية المساهمة في الدراسات العلمية التي تؤدى إلى معالجة التحديات قصيرة وطويلة المدى التي تفرضها التغيرات المناخية.



برنامج السلامة المهنية

فتح باب الإلتحاق ببرنامج الماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية والبيئة» تعلن إدارة كلية العلوم جامعة الإسكندرية عن فتح باب القبول ببرنامج الماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية والبيئة لفصل الخريف ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤. وتعتبر هذه الدرجة هي الوحيدة من نوعها حيث تجمع بين ثلاثة مجالات هي: «الكيمياء علوم البيئة العلوم الفيزيائية وعلاقتها بمجال إدارة المخاطر وصحة العاملين وسلامتهم بمواقع عملهم في مختلف الصناعات.

ويهدف البرنامج إلى تخريج كوادر مشرفي السلامة والصحة المهنية للمصانع والشركات إستكمال المهارات المطلوبة للعمل في مجال السلامة والصحة المهنية والبيئة وسد الفجوة بين مستوي الخريج ومتطلبات سوق العمل المهنية والتطبيقية و دعم العاملين بالصناعة في مجالات السلامة والصحة المهنية والبيئة.



برنامج الوقاية من الإشعاع فتح باب الإلتحاق ببرنامج الماجستير المهني في الوقاية من الإشعاع والاستخدام الأمن للمصادر المشعة تعلن إدارة كلية العلوم - جامعة الإسكندرية عن بدء القبول ببرنامج الماجستير المهنى فى الوقاية من الإشعاع والإستخدام الأمن للمصادر المشعة لفصل الخريف 2023/2024.

و تعددت استخدامات الطاقة النووية والإشعاعية وتقنياتها في عدة مجالات بجانب توليد الكهرباء، مثل الزراعة والغذاء والطب وتحلية المياه مما يعطى أهمية لهذا الماجستير الفريد من نوعة المتخصص فى الوقاية الإشعاعية وعلاقتها بمجال الصحة العامة وسلامة العاملين في مواقع العمل المختلفة. ويهدف البرنامج إلى :تخريج كوادر من مسئولى الوقاية الإشعاعية للعمل بالمحطات النووية والمصانع والشركات والمؤسسات العلاجية وتعظيم المهارات المطلوبة للعمل لخريجي الكليات العملية فى مجال الإشعاعات المؤينة. ٣.إثراء ورفع كفاءة العامليين بمجال الوقاية الإشعاعية بمختلف الهيئات إثراء المعرفة بالقوانين المنظمة والملزمة بالعمل في مجال الوقاية الإشعاعية.