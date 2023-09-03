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فنون جميلة الإسكندرية تفتح باب امتحانات القدرات من جديد.. تعرف على التفاصيل

الأحد، 03 سبتمبر 2023 07:00 ص
فنون جميلة الإسكندرية تفتح باب امتحانات القدرات من جديد.. تعرف على التفاصيل جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، عن فتح باب امتحانات القدرات من جديد للطلاب الراغبين للالتحاق بالكلية لفئات محددة، بداية من غد الاثنين 4 سبتمبر في تمام الساعة العاشرة صباحا، وعلى الراغبيين فى التقدم للامتحان التوجه لقسم شئون الطلاب بالكليه للتعرف على المستندات المطلوبة حسب كل فئة.
 
 1 - الحاصلين على الشهادات الفنية " المدارس الفنية المتقدمة الصناعية - دبلوم المعاهد الفنية الصناعية".
 
2- الطلاب الحاصلين على مؤهلات عليا.
 
 3 -طلاب السنوات السابقة المقيدين بكليات أخرى والحاصلين على مجموع الكلية في سنة حصولهم على الثانوية العامة.
 
4- الطلاب الوافدين المسجلين لدى الإدارة العامة للطلاب الوافدين.

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