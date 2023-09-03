فنون جميلة الإسكندرية تفتح باب امتحانات القدرات من جديد.. تعرف على التفاصيل

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية ، عن فتح باب امتحانات القدرات من جديد للطلاب الراغبين للالتحاق بالكلية لفئات محددة، بداية من غد الاثنين 4 سبتمبر في تمام الساعة العاشرة صباحا، وعلى الراغبيين فى التقدم للامتحان التوجه لقسم شئون الطلاب بالكليه للتعرف على المستندات المطلوبة حسب كل فئة.

1 - الحاصلين على الشهادات الفنية " المدارس الفنية المتقدمة الصناعية - دبلوم المعاهد الفنية الصناعية".

2- الطلاب الحاصلين على مؤهلات عليا.

3 -طلاب السنوات السابقة المقيدين بكليات أخرى والحاصلين على مجموع الكلية في سنة حصولهم على الثانوية العامة.

4- الطلاب الوافدين المسجلين لدى الإدارة العامة للطلاب الوافدين.