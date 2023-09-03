"صوتك مسموع" تستجيب لـ 24 شكوى بالشرقية.. اعرف التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية، خلال شهر أغسطس 2023.

وأكد محافظ الشرقية حِرص الحكومة على توطيد جسور الثقة بينها وبين المواطنين، من خلال تحقيق تواصُل دائم وفعّال لتلقى الشكاوى ورصدها، عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة التابعة لمجلس الوزراء، والعمل على حلها، فضلًا عن تحقيق أنسب استجابات ممكِنة طبقًا لطبيعة كل منها، بالتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية.

كما أشار محافظ الشرقية إلى أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتى أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن المحافظة تلقت (45) شكوى خلال شهر أغسطس الماضى من خلال المبادرة عن طريق رقم الواتس آب ( 01150606783 ) وتم الاستجابة لعدد (42) شكوى بمعدل إنجاز93%.

ومن جانبه أكد الأستاذ وليد عبد الحميد مدير منظومة الشكاوى الحكومية بالديوان العام أنه تم تلقى شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال الموقع الإلكترونى https://www.shakwa.eg أو الخط الساخن (16528) كما يتم تلقى شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية (2333391/055)، وفاكس ( 2369134 /055 ) ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمى للمحافظة.

( 01270664666)، مشيراً إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت وتعاملت مع (2019) شكوى واستغاثة خلال شهر أغسطس الماضى، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى وتمت الاستجابة لـ (1924) شكوى بنسبة (95%)، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة وفحص (95) شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.