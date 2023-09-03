"سند شباب الصعيد".. وزير الرياضة ومحافظ أسوان يعقدان لقاءا مع 500 شاب وفتاة

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أدار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نقاشاً موسعاً فى حوار شبابى مفتوح شهد الرد على العديد من التساؤلات والاستفسارات من شباب الصعيد، مع نحو 500 شاب وفتاة من مختلف قطاعات المجتمع الأسوانى، وأيضاً محافظات الصعيد.

حضر اللقاء، القيادات البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ، وقيادات الوزارة والمحافظة إعمالاً للقمة والنسخة الثانية "سند شباب الصعيد" ودعم المشاركة السياسية للشباب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانبه حث الدكتور أشرف صبحى الشباب على ضرورة الجد والاجتهاد، وأن يهتموا بتطوير أنفسهم لتحمل المسئولية والنهوض بوطنهم الغالى مصر.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أهمية الحوار والتواصل الدورى مع الشباب بإعتبارهم شركاء التنمية وصناع الحاضر وأمل المستقبل الواعد ، مشيراً إلى أننا نعمل بحب لتراب وطننا مصرنا الحبيبة، وأن شبابنا هم سندنا، وأن ما تشهده أسوان الأن من حركة تطوير شاملة يعد من أهم ثمار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعتبار أسوان عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، وسط إهتمام مباشر من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس والوزراء ، بجانب تعاون وتنسيق كبير من كافة الوزارات والجهات المعنية من أجل تقديم كافة أوجه الدعم لجذب المزيد من الإستثمارات للإستفادة من فرص الإستثمار المتاحة وإستغلال المقومات المتنوعة بما يساهم فى توفير الكثير من فرص العمل المناسبة للشباب وبالتالى خفض معدلات البطالة.

وخلال اللقاء، سلم وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان العديد من النماذج الشبابية الذين جسدوا قصص نجاح فى كافة المجالات الشبابية والرياضية شهادات تقدير، مع إلتقاط الصور التذكارية معهم.