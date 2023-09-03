روسيا تصف البيان الأوروبى حول الانتخابات بالأقاليم الجديدة بالتدخل فى الشئون الداخلية

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وصف عضو الدوما الروسى فاسيلى بيسكاريوف، بيان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى بيتر ستانو حول الانتخابات فى "المناطق الروسية الجديدة"، بـ"التدخل الصارخ فى شؤون روسيا الداخلية، ومحاولة الضغط على الناخبين".

وقال بيسكاريوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية السبت - إن التصويت فى الانتخابات الروسية سوف يتم على "كل أراضى الدولة، التى من المقرر إجراء التصويت فيها".



وأضاف: "نعتبر التهديدات التى أطلقها مسؤول الاتحاد الأوروبى بمثابة التدخل الصارخ فى الشؤون الداخلية لروسيا وبالضغط على الناخبين ولا ينبغى للسيد (ستانو) أن يشكك فى أن الانتخابات ستجرى بالتأكيد على جميع أراضى بلدنا؛ حيث من المقرر إجراؤها، وسيتم إجراؤها بما يتفق تماما مع تشريعات روسيا الاتحادية، والتى تفى بالمعايير الدولية".



وكان المتحدث باسم خارجية الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، قد هدد سابقا بالمساءلة حول إجراء انتخابات فى "الأقاليم الجديدة" لروسيا الاتحادية، قائلا: "إن الانتخابات تعتبر انتهاكا للقانون الدولي".