حصاد الوزارات.. تنسيق الدبلومات الفنية.. تسجيل الرغبات بموقع التنسيق اليوم

كتب محمد جاد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة تقدم خدمات طبية لـ980 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية (إنفوجراف)

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى غدا

التعليم: استخدام الذكاء الاصطناعى فى شرح التجارب العلمية بالمناهج الدراسية

التعليم: الانتهاء من تحويلات الطلاب بين المدارس قبل منتصف سبتمبر الجارى

اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 مساء اليوم

الأوقاف تنشر أسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري بمسابقة مرافقة بعثة الحج

الصحة: مؤتمر السكان سيناقش فوائد الرضاعة الطبيعية الصحية والاقتصادية

الأوقاف: اعتماد 21 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين

التعليم العالى: تعاون مشترك بين بحوث الفلزات وشركة تكنولوجيات المياه البريطانية

وزيرة التضامن تجري زيارة ميدانية لخط سير العائدين من المصريين والسودانيين

الرى: الاستعانة بالخبرات المحالة للمعاش لإفادة شباب المهندسين والفنيين بالوزارة

الزراعة تصدر العدد التاسع من مجلتها الشهرية «MALR»

الأوقاف تعقد ندوات التثقيف الفقهي والإفتاء تواصل رسالتها حول أحكام البيع والشراء

التضامن: صرف معاشات سبتمبر من فروع بنك ناصر

وزير النقل: استقبال أول قطار للخط السريع الشهر المقبل

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ980 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية

وزيرة الهجرة تصطحب أبناء المصريين بالخارج في جولة بالمتحف القومي للحضارة المصرية

وزير التعليم العالي يفتتح مؤتمر GSW 2023 الدولي بالأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى

وزير الرى يلتقى عددا من النواب والمنتفعين ورؤساء روابط مستخدمى المياه بالدقهلية

وزير الصحة يوجه بإطلاق حملة للصحة الإنجابية بالتزامن مع مؤتمر السكان