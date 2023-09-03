تقرير: الاستثمارات الصينية في أفريقيا جنوب الصحراء زادت بنسبة 130% خلال 6 أشهر

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كشف "مركز التنمية والتمويل الأخضر" التابع لجامعة "فودان" الصينية أن الاستثمارات الصينية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء في إطار مبادرة "الحزام والطريق" سجلت ارتفاعا بنسبة 130% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

وأشار التقرير، الذي نُشر تحت عنوان "تقرير الاستثمار النصف سنوي لعام 2023 لمبادرة الحزام والطريق الصينية"، إلى أن الاستثمارات الصينية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 4.03 مليار دولار أمريكي.

وأضاف أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء سجلت أيضا زيادة بنسبة 69% في قيمة عقود إقامة البنية التحتية الممولة من القروض الصينية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه العقود 6.29 مليار دولار للفترة بين الأول من يناير وحتى 30 يونيو 2023.

ووفقا لتقرير "مركز التنمية والتمويل الأخضر" الصيني، فإن ثلاث دول إفريقية كانت من بين أعلى 5 دول نموا في التزامات الصين العامة حيالها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وكانت الالتزامات في شكل استثمارات وعقود إقامة بنية تحتية في إطار مبادرة الحزام والطريق في آن واحد، وهذه الدول هي: ناميبيا (+457%) ثم إريتريا (+359%) وتنزانيا (+347%).

وأوضح أنه خلال النصف الأول من عام 2023، ركزت الالتزامات الصينية على 102 مشروع في 45 دولة من أصل 148 دولة انضمت إلى مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين في خريف عام 2013، وبلغت القيمة الإجمالية لالتزامات بكين هذه في الخارج 43.3 مليار دولار.

وأضاف أن من بين جميع هذه الالتزامات، هناك 24.1 مليار دولار كانت في شكل استثمارات مقابل 16.3 مليار دولار في صورة عقود إقامة بنية تحتية.