امرأة بيروفية تعثر على رفات ابنتها المختطفة منذ 31 عاما

فاطمة شوقى

أنهت امرأة بيروفية تدعى بيلار فييرو فصلاً صعباً للغاية من حياتها عندما تلقت من مكتب المدعي العام في بيرو جرة خشبية صغيرة بها بقايا هيكلية لابنتها دورا، وهى طالبة جامعية اختطفت وقتلت قبل 31 عاما فى عملية عسكرية فى ليما، بقيادة الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري ، الذى سجن 25 عاما بعد اتهامه بمذبحة، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وقالت هذه الأم البالغة من العمر 72 عاماً، والتي كانت ابنتها دورا واحدة من الضحايا العشرة في مذبحة جامعة لا كانتوتا "الآن سأتمكن من الراحة لأنني عثرت على عظام ابنتى الذي أدين به الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري".

سلمت النيابة العامة، بقايا هياكل عظمية لخمسة طلاب إلى ذويهم، بعد التحقق من هويتهم علميا باختبارات الحمض النووي في مهمة خطيرة استمرت ثلاثة عقود.

وقالت كارولينا أوياج، شقيقة دورا: "لقد أعطونا بعض القطع من العصعص وعظم الفخذ التي كانت قادرة على توفير تحديد إيجابي للحمض النووي".

وتم العثور على البقايا في جرار خشبية صغيرة كانت محفوظة في كنيسة لا ريكوليتا، التابعة لمجمع القلب المقدس الفرنسي، حيث احتفل رئيس أساقفة ليما، كارلوس كاستيلو، بقداس في ذكراه.

ومن بين الرفات التي تم التعرف عليها، أرماندو أمارو كوندور، الذي كانت والدته رايدا كوندور أحد وجوه النضال الطويل من أجل العدالة الذي خاضه أقاربه.

وتعرض المعتقلون العشرة من لا كانتوتا للتعذيب والقتل وحرق جثثهم بالكيروسين. تم إثبات ذلك لاحقًا أثناء تجربة فرقة العمليات العسكرية الخاصة.

وفي عام 1993، عثر ممثلو الادعاء على أول بقايا بشرية في مقبرة جماعية. وفي أغسطس 2022، تم العثور على عظمة مرفق أرماندو أمارو كوندور، أحد الضحايا وكان يبلغ من العمر 25 عامًا.

وقامت تشيلي بتسليم الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري (1990-2000) في عام 2007 بتهمة مذبحة لا كانتوتا وباريوس ألتوس. وتعتبر من أسوأ الجرائم ضد حقوق الإنسان التي ارتكبت في البيرو خلال عقدين من الصراع الداخلي (1980-2000).

في كلتا الحالتين، حكم النظام القضائي البيروفي على فوجيموري بالسجن لمدة 25 عامًا في عام 2009. بصفته مؤلفًا مشاركًا لكتاب القتل المؤهل والتعذيب والاختفاء القسري للأشخاص. وقررت المحكمة أيضًا أن أيًا من الضحايا العشرة في قضية لا كانتوتا لا ينتمي إلى جماعات إرهابية.

وفي عام 2006، حددت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان مسؤولية دولة بيرو في قضية لا كانتوتا عن انتهاك حقوق المعلم والطلاب التسعة.