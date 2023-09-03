المبعوث الأمريكى للمناخ يزور كينيا ويشارك فى قمة المناخ الأفريقية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

يتوجه المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري إلى كينيا بدءا من يوم الإثنين لتعزيز الأهداف المشتركة بشأن المناخ والطاقة النظيفة.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن كيري سيشارك في نيروبي في قمة المناخ الإفريقية، حيث سينخرط مع القادة والوزراء والمجتمع المدني الأفريقي في الجهود المبذولة للاستجابة لأزمة المناخ.

وفي القمة، سيسلط كيري الضوء على جهود الولايات المتحدة كجزء من مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن ل`(خطة الطوارئ للتكيف والمرونة) لمساعدة نصف مليار شخص في البلدان النامية، وخاصة في أفريقيا، على التكيف مع تأثيرات المناخ هذا العقد.

وسيسلط الضوء أيضا على الدور الذي يمكن أن تلعبه مبادرات سوق الكربون، بما في ذلك مبادرة (مسرع تحول الطاقة) في تحفيز رأس المال الخاص وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة في البلدان النامية.

وتستضيف العاصمة الكينية نيروبي قمة المناخ في إفريقيا في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر المقبل، والتي تهدف إلى معالجة التعرض المتزايد لتغير المناخ والتكاليف المرتبطة به، على الصعيد العالمي وخاصة في إفريقيا.

وتبحث القمة الأفريقية للمناخ، التي دعا إليها الرئيس الكيني ويليام روتو وتنظمها الحكومة الكينية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي- الالتزامات والتعهدات والنتائج ذات الصلة بالمناخ والتحديات القائمة والجهود التى تبذلها الدول فى هذا الصدد.