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الكشكول بـ 5 جنيه.. تفاصيل أسعار مستلزمات المدارس والأدوات بمكتبات الفجالة

الأحد، 03 سبتمبر 2023 12:00 ص
الكشكول بـ 5 جنيه.. تفاصيل أسعار مستلزمات المدارس والأدوات بمكتبات الفجالة مستلزمات المدارس
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع، أسعار مستلزمات المدارس بمكاتب الفجالة، وذلك بالتزامن مع اقتراب بدء دخول المدارس والجامعات.

أسعار دستة كشكول 10 كشكول 60 ورقة بـ55 و60 جنيه.

سعر دستة الكراسة عدد 20 كراسة بـ 65 جنيه.

دستة قلم رصاص 12 قلم من 10 و 15 جنيه حتى 65 جنيه حسب الخامة.

دستة قلم جاف عدد 12 قلم تبدأ من 25 و 30 جنيه وترتفع حسب خامة القلم.

القلم الرصاص الجديد "مش بيخلص" أسعاره من 20 ل 25 جنيه، بأشكال مختلفة.

يبدأ سعر لانش بوكس من 15 جنيه حتى 150 جنيه.

المقلمة من 9 جنيهات حتى 200 جنيه.

الشنط ذات جودة مقبولة بـ200 جنيه.

يوجد شنط بخامة مقبولة بـ 100 جنيه.

يوجد تخفيضات على الكتب الخارجية تبدأ من 10 % وتزيد مع زيادة عدد الكتب المباعة.


اسعار مستلزمات المدارس

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قلم جاف

قم مبيخلصش



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