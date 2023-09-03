الرئيس السيسي يثمن العلاقات المصرية الإيطالية والشراكة الممتدة مع "إينى"

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السيد "كلاوديو ديسكالزي" الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية، وعددًا من كبار مسئولى الشركة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس ثمن خلال اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة، والشراكة الممتدة مع شركة "إيني"، وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة فى مصر وفقًا لأعلى المعايير العالمية، معربًا عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والشركة فى مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وتعزيز النجاحات الكبيرة التى تحققت فى هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية.

من جانبه؛ أعرب رئيس شركة "إيني" اعتزازه بالتعاون مع مصر فى ضوء الروابط الوثيقة بين مصر وإيطاليا، مؤكدًا الأهمية الكبيرة التى تمثلها مصر كأحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم، فى ضوء الفرص الواعدة التى يتمتع بها قطاع الطاقة فى مصر، ولاسيما مع الاهتمام الذى توليه الدولة، والسيد الرئيس شخصيًا، لتطوير هذا القطاع الحيوى وتعظيم العائد منه لمصر، وهو ما أسفر عن تأسيس نموذج للنجاح يُنظَر إليه عالميًا بتقدير وإعجاب.

واستعرض "ديسكالزي" فى هذا الإطار تطورات الانشطة التى تنفذها الشركة الإيطالية فى مصر، والتى تتم وفقًا لأعلى معايير الكفاءة، مشيرًا إلى أن إينى وشركائها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة فى مصر، خلال الأربع سنوات المقبلة، بقيمة 7.7 مليار دولار، فى إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة فى مصر.

كما استعرض رئيس الشركة الإيطالية خطط البحث والاستكشاف المقبلة التى ستقوم بها الشركة، وأنشطة عمليات التنمية التى ستمكن إينى من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول. وأشار كذلك إلى التقدم الذى تحقق فى مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة، المتعلقة بالتحول فى الطاقة، وفقًا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى مارس 2023.