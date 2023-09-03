التحقيقات: المتهمون بقتل سيدة بالإسكندرية استغلوا معرفتهم بها واستدرجوها لشقتهم

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين ب قتل سيدة وسرقتها في منطقة منيا البصل بالإسكندرية، اعترفوا بتفاصيل الواقعة بأن استدرجوا المجنى عليها لوجود سابق معرفة بينهما لمنزل المتهمين، وقاما بالتعدى عليها حتى فارقت الحياة، واستولوا على مشغولاتها الذهبية.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين هم ربة منزل ونجلتها وزوج نجلتها، بعد قتل المجنى عليها قامتا بتسليم المتهم الأخير "خاتم ذهبى" خاص بالمجنى عليها لبيعه وإحضار سيارة لمساعدتهم فى التخلص من الجثمان حيث قام ببيع الخاتم الذهبى (لأحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية "سىء النية") ولم يفى بوعده لهما ولم يُحضر السيارة، ولدى محاولتها التخلص من الجثمان وحال نزولهما به على سلم العقار شعرت بهما إحدى قاطنات العقار فقامتا بترك الجثمان بمكان العثور وإنصرفتا خشية إفتضاح أمرهما ، وأرشدوا عن المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكنهما وإنفاق المبلغ المالى، كما أمكن ضبط العميل سيئ النية وبحوزته الخاتم.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جُثة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأحد العقارات بدائرة القسم، بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (ربة منزل ، ونجلتها ، وزوج نجلتها – لهم معلومات جنائية - مُقيمين بالعقار محل البلاغ).