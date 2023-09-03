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الأمين العام للبريد المصرى: ذهبنا للعملاء بأنفسنا من خلال مهرجان العلمين

الأحد، 03 سبتمبر 2023 11:02 م
الأمين العام للبريد المصرى: ذهبنا للعملاء بأنفسنا من خلال مهرجان العلمين الدكتور أحمد منصور الأمين العام للبريد المصرى
كتب أحمد عرفة

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وجه الدكتور أحمد منصور الأمين العام للبريد المصرى، الشكر لكل القائمين على إدارة مهرجان العلمين الجديدة، موضحا أن المهرجان يمثل الترويج الصحيح للمشروعات.

وأضاف الأمين العام للبريد المصرى،  في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن مدينة العلمين أحد أهم المدن السياحية الشاطئية التي بها مشروعات كبيرة وتغطى منطقة كبيرة وبها مناطق رائعة ومبهرة كثيرة.

وتابع الدكتور أحمد منصور: "دور البريد المصرى بخلاف أنه هيئة حكومية واقتصادية ويسعى للترويج لخدماته التى يقدمها كنا ندعم ترويج الدولة للمناطق السياحية من خلال رعايتنا لمهرجان العلمين والتسويق لشعار البريد المصرى في مهرجان العلمين ولدينا أكثر من 25 مليون عميل ونسعى لزيادتها، وذهبنا بأنفسنا للعملاء من خلال مهرجان العلمين الجديدة".

وأوضح الأمين العام للبريد المصرى، أن مهرجان العلمين شهد أكثر من 20 حفلة غنائية وثقافية معروض أزياء ومهرجان القاهرة للدراما وبطولة الجودو سياق السيارات والكرة الشاطئية وغيرها من السباقات، متابعا :"مئات الآلاف حضروا المهرجان".


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