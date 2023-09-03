الآن.. فتح باب تسجيل الرغبات للناجحين بالثانوية الأزهرية للالتحاق بجامعة الأزهر

كتب لؤى على

فتحت بوابة الحكومة المصرية منذ قليل باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية.

وكان قد صدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق القبول بجامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد «2023 - 2024م»، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 3 من سبتمبر 2023م، صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن باب تسجيل الرغبات سوف يبدأ يوم الأحد القادم لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة: «العلمي - الأدبي- الشعبة الإسلامية» الناجحين في الدور الأول.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مكتب تنسيق القبول سيظل يعمل حتى اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، مشيرًا إلى أن الطلاب الناجحين في الدور الثاني سيتاح لهم تسجيل رغباتهم عقب اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

ووجه نائب رئيس الجامعة أبناءه الطلاب والطالبات بالدخول من خلال الرابط المرفق لبوابة مصر الرقمية، للاطلاع على الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الماضي؛ بهدف الاسترشاد بعد ذلك لكل طالب في تسجيل رغباته، داعيا لأبنائه الطلاب والطالبات بالتوفيق في اختيار الكلية التي تتناسب ومجموعه ورغبته، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم: