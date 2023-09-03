استشارى سكر يوضح المضاعفات الخطيرة إذا أهمل المريض علاجه

كتبت نهير عبد النبى

مرض السكر من أبرز الأمراض المزمنة المنتشرة بشكل كبير، يصاب بها الكبار والأطفال والشباب أيضًا وليس له عمر معين، فهناك نوعان من مرض السكر، وهو مرض السكر من النوع الأول و مرض السكر من النوع الثانى ولكل نوع منهم أعراضه وأسبابه وطرق علاجه، ويعتبر النظام الغذائي وطرق العلاج المناسبة من الأساسيات في حياة مريض السكر وإهمال العلاج له مضاعفات خطيرة على الصحة.

وقالت الدكتورة رحاب ميدان مدير واستشارى بمركز السكر والغدد الصماء بالمصل واللقاح، إن مرض السكر له مضاعفات إذا أهمل المريض العلاج ومنها:

-ارتفاع شديد فى السكر.

-ظهور خراج فى الجسم.

-التهابات فى للجلد.

-التهاب مجرى البول.

- ضعف شديد فى النظر وزغللة ممكن أن يؤدى لنزيف فى الشبكية .

-التهاب شديد فى الأعصاب وتنميل الأطراف.

-مشاكل فى الكلى.

- ارتفاع فى ضغط الدم أوارتفاع ف دهون الدم.

-عدم التئام الجروح.

-فقدان فى الوزن.

وأضافت: "مرض السكر ليس خطيرًا إذا تناول المريض العلاج واهتم بصحته واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، ومن أهم الأساسيات التي يجب أن يتبعها مريض السكر هي:

1: الاهتمام بتناول الخضراوات والابتعاد عن تناول الأطعمة الدهنية والمقليات والزيوت.

2: تجنب تناول الأطعمة العالية في السكر واستبدالها بالفواكه الصحية.

3: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميًا.

4:تقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات بكميات قليلة بدلاً من 3 وجبات بكميات كبيرة.

5:الاهتمام بشرب المياه وتجنب المشروبات الغازية.