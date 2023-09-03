اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 سبتمبر 2023 09:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى المغرب.. وخبير يؤكد تخطيه الرقم المعلن

الأحد، 03 سبتمبر 2023 08:00 ص
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى المغرب.. وخبير يؤكد تخطيه الرقم المعلن كورونا
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الصحية بالمغرب تسجيل ارتفاع في عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد 19" منذ حوالي 4 أسابيع، وتحدثت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 309 حالات إصابة جديدة دون تسجيل أية حالة وفاة.

وذكرت السلطات أن هذه الأرقام التي يتم الإعلان عنها تستند إلى مجموع اختبارات كورونا التي يخضع لها الأشخاص في مختلف المراكز والمختبرات.

من جهته، قال الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، إن الأرقام المعلن عنها ليست حقيقية لأن عدد الأشخاص الذين يخضعون للاختبارات قليل، إلّا أن هذا لا يمنع كون تتبع هذه الاختبارات يبرز بشكل جلي ارتفاع عدد الحالات.

وقال حمضي، إن المغرب يسجل "صفر وفاة" منذ أشهر عديدة، وكذلك كان الأمر بالنسبة للحالات الخطيرة إلى حدود الأسبوع ما قبل الأخير الذي سجلت فيه حالة واحدة خطيرة، وهذا يعني أنه ليس هناك تهديد للمنظومة الصحية.

وخلص المتحدث إلى أن المغرب يعيش موجة جديدة من عدوى "كوفيد"، منبها إلى "وجود متحور في العالم؛ لكنه من المؤكد أنه سيدخل المغرب"، بالإضافة إلى "أننا مقبلون على فصلي الشتاء والخريف، حيث تنتشر هذه الأمراض بسرعة"، مستبعدا "في جميع الحالات حدوث ضغط على المنظومة الصحية".

 


المغرب

كورونا فى المغرب

اصابات كورونا فى المغرب

اخبار العرب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة