ارتفاع أسعار زيت الزيتون عالميا مع انخفاض الإنتاج والمتاجر الكبرى بإسبانيا

فاطمة شوقى

يعد زيت الزيتون أحد أكثر المنتجات استهلاكًا في إسبانيا والعالم ، ولكنه أصبح أيضًا أحد أغلى المنتجات في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع سعر زيت الزتون بنسبة 38% عن العام الماضى ، وفقا لوزارة الزراعة والصيد البحرى والاغذية ، مما أدى الى لجوء المتاجر الكبرى فى البلاد الى تقنين بيعه.

وأشارت صحيفة أوك دياريو الإسبانية إلى أن سعر زجاجة زيت الزيتون يتجاوز الـ8 يورو فى ، مما دفع المستهلكين الى المقارنة بين محلات السوبر ماركت بحثا عن العرض الافضل وهو ما ادى الى تكدس المستهلكين على المتاجر الكبرى ، مما جعل تلك المتاجر تقنن بيعه الى زجاجتين فقط لكل فرد .

أظهرت بيانات المجلس الدولي للزيتون، انخفاض الإنتاج العالمي من زيت الزيتون لأدنى مستوى له منذ 6 أعوام، إلى 2.7 مليون طن خلال موسم 2022/2023، مقارنة بنحو 3.5 ملايين طن في الموسم السابق.

يأتي ذلك بدعم من التراجع الملحوظ للإنتاج في إسبانيا – أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم – من 1.49 مليون طن، إلى 780 ألف طن خلال موسم 2023، كما أيضًا، انخفض مخزون زيت الزيتون في إسبانيا خلال شهر يوليو بمقدار 73-75 ألف طن، وهو ما لا يكفي البلاد حتى شهر أكتوبر المقبل.

كما تشير التوقعات إلى بلوغ إجمالي إنتاج زيت الزيتون، في الاتحاد الأوروبي خلال الموسم الحالي إلى 1.3-1.45 مليون طن فقط، مقارنة بمتوسط 5 سنوات والبالغ 2.1 مليون طن.

نتيجة لذلك، وصلت الأسعار العالمية لزيت الزيتون في أبريل لأعلى مستوياتها في 33 عام، لتسجل 6269 دولارًا للطن، لتواصل النمو في يونيو مسجلة 7200 دولار، مع توقعات بتجاوز الأسعار لمستوى 10 آلاف دولار للطن في الأشهر القليلة المقبلة.

يحدث الارتفاع في أسعار الوقود والغذاء في سياق التضخم المتفشي الذي يؤثر على العالم بأسره ، مدفوعًا بشكل أساسي بالحرب في أوكرانيا والآثار الاقتصادية لوباء كورونا.

وقال رئيس منظمات المزارعين ومربى الماشية ، خوان لويس افيلا، إن "موجة الحر والجفاف التي ابتليت بها أوروبا أدى الى ارتفاع واضح في أسعار المواد الغذائية وخاصة زيت الزيتون الذى شهد انخفاض كبير في الإنتاج".