أهم المعلومات عن ديرى الأنبا بسنتاؤس ومارجرجس بنقادة فى قنا مع بدء ترميمهما

قنا صابر سعيد

افتتح الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، ديرى مارجرجس "المجمع"، والأنبا بسنتاؤس بحاجر نقاده جنوب محافظة قنا، بعد الانتهاء من ترميمهما.

يستعرض "اليوم السابع" أهم المعلومات عن الديرين بعد افتتاحهما:

دير الأنبا بسنتاؤس

1. دير الأنبا بسنتاؤس يعرف باسم دير القديس وهو دير قبطي أرثوذكسي.

2. أحد الأديرة العامرة بصحراء نقادة ويقع على بعد 12 كيلو متر من المدينة ويبعد حوالي 200 متر من الجنوب الشرقي لدير المجمع

3. الكنيسة به هي ماتبقى من الكنيسة القديمة، وهي كنيسة من الكنائس القرن الـ 18و19 م

4. يحتوي الدير على 12 قبة

5. يحتفل الأقباط بعيد نياحة وفاة الأنبا بسنتاؤس في 19 يوليو من كل عام

دير مارجرجس

1. يعرف باسم دير المجمع وهو دير أرثوذكسي

2. هو أحد الأديرة العامرة بصحراء جبل الأساس بنقادة غرب النيل، ويبعد 11 كم، جنوب نقادة وعلى بعد 600 متر من دير الأنبا بسنتاؤس

3. يقع فوق منطقة عالية من الرمال بارتفاع نحو 6 أمتار عن سطح الأرض ليسمح بموقعه المرتفع أن يشرف علي بقية الأديرة.

4. تسميته بدير المجمع يرجع إلي كونه يقوم علي إدارة مجموعة الأديرة بالمنطقة المجاورة

5. يوجد بالدير 3 كنائس، وهما كنيسة يوحنا المعمدان في الركن الغربي للدير وكنيسة السيدة العذراء مريم وكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، وبها 16 قبة وثلاث هياكل ومعمودية بجوار الهياكل وبالكنيسة أربعة من الأعمدة الأثرية.