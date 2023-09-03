أحمد حمزة يحصد فضية سباق 3000 متر ببطولة الجمهورية فى الإسماعيلية

الأقصر – أحمد مرعى

حقق اللاعب الأقصرى أحمد محمد حمزة بطل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى فى الأقصر، المركز الثانى والميدالية الفضية ببطولة الجمهورية لألعاب القوى في سباق 3000 متر بمحافظة الإسماعيلية، وسط حفاوة كبيرة بالقطاع الرياضي في الأقصر بالميدالية الثانية للبطل الأقصرى بعد ذهبية 300 متر موانع.

وفى هذا الصدد تقدمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بقيادة صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل وكيل المديرية للرياضة، بالتهنئة إلى اللاعب أحمد محمد حمزة بطل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالأقصر لحصوله المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الجمهورية لألعاب القوى في سباق 3000 متر، والمقامة بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 3 سبتمبر الجارى، وذلك تحت إشراف صلاح عز مدير إدارة الرياضة، ومحمود صابر مدير المشروع بقيادة كابتن حسن جودة مدرب اللاعب، والكابتن إسلام حسين إداري المركز.

كما حقق البطل اللاعب أحمد محمد حمزة المركز الأول فى بطولة الجمهورية بسباق 300 متر موانع، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ويحتفى جميع أبناء الأقصر باللاعب البطل على صفحات التواصل الإجتماعى بتكريم شعبي له بعد تلك الإنجازات الرياضية المميزة.

وفى نفس السياق نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، خطة أندية السكان عن شهر سبتمبر 2023، بعقد جلسة رياضية بمركز شباب الحبيل التابع لإدارة شباب البياضية، بحضور أعضاء أندية السكان من مراكز الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، ضمن منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.