10 مساجد تحصل على الجودة والاعتماد فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت الأنشطة المتعددة بالمساجد بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، منها قوافل دعوية ودروس يومية وخواطر، إضافة إلى الاسابيع الدعوية والمقارئ الخاصة بالأئمة أو الجمهور، ومقرأة سيدات، بالإضافة للواعظات، فلدى أوقاف كفر الشيخ 13 واعظة تضمهم المديرية، ومجالس الافتاء، ومجالس الإقراء لمناقشة الكتب التراثية لعدد من المؤلفين الكبار، ومراكز التلاوة، أحدهما في مسجد سيدي طلحة للشيخ قطب الطويل، القارئ بالإذاعة والتلفزيون، ومركز تلاوة بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، للشيخ أحمد عوض فيوض، نقيب قراء كفرالشيخ.

وتعددت المساجد الحاصلة على الجودة والاعتماد بمحافظة كفر الشيخ، فتم اعتماد 10 مساجد من بين 4 آلاف و500 مسجد بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، فى إطار سعى وزارة الأوقاف إلى التطوير المستمر في كافة مساجد الجمهورية منها محافظة كفر الشيخ التى تشهد تطوراً كبيراً فى كافة المساجد، وفتح مساجد جديدة فى القرى والأماكن البعيدة، وتجهيزها بأعلى المواصفات، وفرشها بالسجاد المميز، ووضع التكييفات ووسائل التهوية، وتطويرها بأنظمة انشائية حديثة، وعزل للاسطح وغيرها من الوسائل الحديثة والمتقدمة.

وتتميز بتلك المساجد بعدد من المميزات، في ظل حرص مديرية أوقاف كفر الشيخ، من تطبيق الشروط الخاصة للحصول على الاعتماد والجودة، والفعاليات والأنشطة الدعوية والثقافية وغيرهما، لتصبح مساجد ذات صبغة عالمية تقدم كافة الخدمات للمواطنين الدالة على وسطية الدين الإسلامي.

أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، تتميز المساجد المعتمدة بتنظيمها العديد من الأنشطة الاجتماعية، والحملات التوعوية، ومن نماذج الأنشطة التى يتم تنفيذها توعية سيدات القرى بالمفاهيم الاجتماعية والحد من الزيادة السكانية وتحديد النسل، والاجابة على تساؤلات المواطنين من خلال الواعظات وشيوخ الاوقا، إضافة لحملة توعوية وصحية في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ونؤكد على غرس القيم الدينية والوطنية ونبذ العنف ضد المرأة.

وأضاف بسيوني، من بين تلك الفعاليات البرنامج الصيفي للطفل 2023، التي استفاد منها 10 آلاف طفل، إضافة للقوافل الدعوية والدروس اليومية والخواطر، والمقارئ الخاصة بالأئمة أو الجمهور، ومقرأة سيدات، بالاضافة للواعظات، ومجالس الافتاء، ومجالس الإقراء لمناقشة الكتب التراثية لعدد من المؤلفين الكبار، ومراكز التلاوة، مؤكدة أنه تم اعتماد 10 مساجد بمراكز ومدن المحافظة، المسجد الكبير بإدارة شرق سيدي سالم، والمسجد الكبير بغرب إدارة سيدى سال،م، ومسجد كحيلو بمركز سيدي سالم، ومسجد الفتح الشهير بـ«الاستاد» بمدينة كفر الشيخ، ومسجد سيدي فتح اللّه، ومسجد النور، ومسجد الفتح بمدينة، وخالد بن الوليد، بلطيم، ومسجد المرسى بمدينة بيلا، والمسجد الشرقي بقراجة،.

أكد محمد صابر محمد ، مهندس، أن البرنامج الصيفي للطفل نشاط مشرف وجهد مشكور لوزارة الأوقاف ومديرية أوقاف كفر الشيخ، وأثبت فاعلية ونجاحًا منقطع النظير، ويعكس الدور الرائد لوزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي والبرنامج الصيفي لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا.

أكد محمد سعد عبدالله، بالصف السادس الإيتدائي، عندما علم بالبرنامج الصيفي بمسجد الاستاد، توجه للمسجد فوجه عدد كبير من الأطفال ممن يحفظون كتاب الله، وأعجب بالانشطة التي قدمت بالمسجد من إنشاد وتلاوة قرآن كريم، وتوعية من المشايخ، ويتمنى ان تكون طول العام.

وأضافت مريم جادالله عبدالكريم، الصف الأول الإعدادي، أنها شاركت في البرنامج الصيفي، بمسجد السلاهيب بالحامول، وأعجب المشايخ بتلاوتها، ومنحوها شهادة تقدير وجائزة، مؤكدة أن البرنامج الصيفي شمل إبراز المواهب في الإنشاد والتلاة، وغرس القيم الدينية في نفوس الأطفال، ومنحهم شهادات تقدير وجوائز متعددة، مما حبب الاطفال في الحضور، متمنية تكرارها.

وأكدت الدكتور أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، أنه تم تنظيم دورة تدريبية للأئمة بفرع المجلس القومي للمرأة، بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، لنبذ العنف ضد المرأة لقرى حياة كريمة وذلك بالتنسيق مع مديرية أوقاف كفر الشيخ، مما يؤكد أن المسجد أصبح منارة لتوعية المواطنين لنبذ العنف ضد المرأة، وغرس القيم الدينية التي يتميز بها ديننا الحنيف، والحفاظ على كيان الأسرة.

مسجد الفتح" مسجد الاستاد"

يقع مسجد الفتح أو مسجد الاستاد كما يطلق عليه أهالي مدينة كفر الشيخ، بشارع عبد الهادي راضي، شرق مدينة كفر الشيخ على مساحة 600 متر، مكون من 3 طوابق، ويوجد ملحق بكل طابق، مساحة صحن المسجد 500 متر، ومصلى النساء 100 متر، وعدد القباب 5 منهم واحدة ثانوية و4 فردية، ويضم المسجد مكتبة، تم إنشاء المسجد عام 1974 وآخر تجديد وتطوير له كان عام 2004 بتكلفة 4 ملايين جنيه، ويضم المسجد غرفة للإمام ، ويكفي المسجد ل 1000 مصلي، والانشطة التي تمارس بالمسجد مقرأة نموذجية، وقراءة الجمهور، إضافة للبرنامج التثقيفي للطفل، ومجلس الإقراء والدرس النموذجي، ومجلس الإفتاء، وحصل على تقييم ممتاز بنسبة 95%، وإمام المسجد محمد أحمد عابدين البهلول.

مسجد سيدي فتح بمدينة بلطيم

يقع المسجد على 2000متر، صحن المسجد 1200 متر، ومصلى السيدات 400 متر، ومكون من 3 طوابق، وبه ملحق، تم تجديد المسجد 1980، كما تم تجديده عام 2021 بتكلفة 8 ملايين جنيه، ويوجد بالمسجد مغسلة موتى بملحق، ويتسع لأداء 2000 مصلي لأداء الصلاة، اسم إمام المسجد هاني مغازي مغازي رجب، الأنشطة التي تمارس بالمسجد مقرأة جمهور ومقرأة أئئمة، وبرنامج تثقيفي، وحصل على تقييم 95%، تقدير ممتاز.

المسجد المرسى بمدينة بيلا

يقع المسجد على مساحة 800 متر، ومساحة الصحن 550 متر، ومصلى السيدات 120 متر، ويضم 2 مأذنة،/ وعدد القبب 3 ، ويتكون من دورين، تم انشاؤه عام 1956، وتم إحلاله وتجديده في عام 2008، بتكلفة 4 ملايين جنيه، وبه ملحق بالطابق الثاني، وتوجد غرفة للإمام وغرفة للعمال، ويكفي لأداء 2000 مصلي الصلوات، وتمارس به العديد من الانشطة، منها مقرأة نموذجية، ومقرأة الجمهور، وتحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة لأنشطة دعوية، البرنامج الثقيفي للطفل، والندوات العلمية، والدرس النموذجي، وإمام المسجد الشيخ محمد البابلي فرج، وحصل المسجد على تقييم 95%، بتقدير ممتاز.

المسجد الكبير بقرية العيسوية

يقع المسجد على مساحة 477 متر والطابق الأول علوي مساحته 409 متر، ومساحة مصلى السيدات 319 متر، ويضم 3 قبب، ومكون من دورين، وتم انشاؤه عام 1975، وآخر إحلال وتجديد له في مارس 2023، بتكلفة 10 ملايين جنيه، ولا يوجد به ملحقات، توجد به غرفة للإمام وأخرى للعمال، ويتسع ل 4 آلاف مصلي، وتمارس به العديد من الأنشطة منها مقرأة أئمة، وأنشطة دعوية دروس منهجية، ودرس تثقيفي، ودرس توعية، ويقام به الأسبوع الثقافي، والإمام إبراهيم كمال إبراهيم محمد، وحصل المسجد على 95%، بتقدير ممتاز.

مسجد القدس ببلطيم

يقع المسجد على مساحة 1000 متر، ومساحة الصحن 600 متر، ومصلى السيدات 400 متر، وله مئذنة واحدة، وعدد القبب 5، ومكون من دور واحد، وتم انشاؤه عام 2004، ويوجد غرفتين للإمام والعمال، ويتسع ل 1000مصلي، ويمارس به عدد من الأنشطة ، مقرأة أئمة، وأخرى للجمهور، وأنشطة دعوية منها برنامج تثقيفي، وإمام المسجد نهاد محمود يوسف، وحصل المسجد على تقدير 95%، بتقدير ممتاز.

مسجد خالد بن الوليد بأولاد سعيد بالبرلس

يقع المسجد على 500 متر، ومساحة صحن المسجد 400 متر، ولا يوجد به مصلى للسيدات، وعدد القبب 10 قبب، ومكون من دورين، وتم إنشاؤه عام 1990، وتم احتلاله وتجديه عام 2-23 بتكلفة 3 ملايين جنيه، ويتسع ل 600 مصلي، وتمارس بها أنشطة دعوية منها برنامج تثقيفي، والإمام جودة فاروق المرسي إبراهيم، وحصل المسجد على 95% تقدير امتياز.

مسجد النور بقرية البنايين ببلطيم

يقع المسجد على مساحة 370 متر، ومساحة صحن المسجد 370 متر، ومصلى السيدات 220 متر، وبه 4 مآذن وقبة واحدة، ومكون من دورين، وتم إنشاؤه عام 1990، وتم تجديده عام 2023، بتكلفة 5.5 مليون جنيه، ويتسع المسجد لـ 500 مصلي، وتمارس بها أنشطة متعددة منها مقرأة جمهور، وبرنامج تثقيفي، والإمام محمد فوزي عطية بلتاجي، وحصل المسجد على 95%، تقدير امتياز.



أطفال وطفلات في البرنامج الصيفي



اعجاب وكيل أوقاف كفر الشيخ بأداء طفلة



اقبال كبير على البرنامج الصيفي بمساجد كفر الشيخ



اقبال كبير من الاطفال



الاهتمام بالمواهب



الاهتمام من وكيل وزارة الأوقاف بالبرامج الصيفية



التوعة بأهمية نبذ العنف ضد المرأة



اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ



المسجد الكبير بسيدي سالم



المسجد الكبير بقرية العسوية



المشاركون في المقرأة من خطباء الأوقاف



اهتمام بالاطفال بالمساجد



تعدد الانشطة بمساجد كفر الشيخ



تمير البرنامج الصيفي في تشجيع الاطفال



حصول المسجد الشرقي بقراجة محافظة كفر الشيخ على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة أ



مسجد الفتح بكفر الشيخ



مسجد القدس



مسجد المرسي ببيلا



مسجد النور ببلطيم



مسجد سيدي فتح ببلطيم



مسجد كحيلو بسيدي سالم



مقارئ الجمهور



مقرأة يترأسها وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ



منح الاطفال ششهادات تقدير



ندوات عن نبذ العنف ضد المرأة