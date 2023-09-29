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وفاة نجل السفيرة مشيرة خطاب بعد أسبوعين فقط من وفاة والده

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 01:02 م
وفاة نجل السفيرة مشيرة خطاب بعد أسبوعين فقط من وفاة والده السفيرة مشيرة خطاب
كتب محمود العمرى

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تقدم السفير محمود كارم،  نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانات الفنية وكافة العاملين بالمجلس بخالص العزاء إلى السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والأسرة الكريمة في مصابهم الكبير بوفاة نجلها محمود حسين خطاب، الذى لحق بوالده بعد أسبوعين من رحيله.
 
وسوف يشيع الجثمان اليوم، من مسجد الفاروق بالمعادي عقب صلاة الجمعة، والدفن بمقابر العائلة بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر.

نجل السفيرة مشيرة خطاب

المجلس القومي لحقوق الإنسان

السفيرة مشيرة خطاب

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