واشنطن بوست: نواب اليمين يخططون للإطاحة بمكارثى من رئاسة النواب الأمريكى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوت إن مجموعة من الجمهوريين اليمينيين المتطرفين فى مجلس النواب الأمريكى يخططون لمحاولة للإطاحة بكيفين مكاثى من منصبه كرئيس للمجلس بحلول الأسبوع المقبل، وهى الخطوة التى رأت الصحيفة أنها ستضع المجلس فى مزيد من الفوضى وسط احتمالات إغلاق حكومى، بحسب ما أفاد أربعة أشخاص مطلعين على الأمر.

ويجتمع بعض أعضاء الفصيل اليمينى المتطرف بالحزب حول ترشيح عضو فريق قيادة مكارثى النائب توم إيمر، ليكون رئيس المجلس المقبل لو نجحوا فى الإطاحة بمكارثى، وفقا للمصادر. ويعتقد الأعضاء أن إيمر أكثر انسجاما مع مخاوفهم وسيحقق نتائج متحفظة بشكل أفضل.

وقالت واشنطن بوست إن الجهود المبذولة لاستبدال مكارثى بأحد كبار نوابه هى أحدث مثال على الحدة والفوضى التى قلبت المؤتمر الجمهورى هذا العام وتضع الكونجرس فى طريق الإغلاق.

فالعديد من الجمهوريين، وبينهم حلفاء لمكارثى، حذروا من أن قيادته ستتعرض لاختبار خلال المعركة لتمويل الحكومة بسبب الوعود التى قطعها للنواب المنتمين لليمين المتطرف فى يناير الماضى من أجل كسب تأييدهم لتوليه منصب رئيس المجلس.

وأشارت مصادر إلى أن إيمر لم يشر إلى ما إذا كان سيرغب فى المضى نحو تولى رئاسة مجلس النواب أو ما إذا كان سيدعم أى إجراء للإطاحة بمكارثى. من جانبه، قال النائب تومى إيمر فى تصريح لواشنطن بوست إنه يدعم مكارثى بشكل كامل، موضحا أنه أى مكارثى، يعلم هذا وأنا أعلم هذا. وأضاف أنه ليس لديه أى اهتمام بـالمكائد.

ولم يتضح ما إذا كان النواب اليمينيون سيمضون فى خطتهم أم أن تلك الخطة مجرد تحذير لمكارثى بشأن جدية استيائهم. إلا أن بعض الأعضاء أكد أن الإطاحة بمكارثى أمر حتمى ووشيك ويحسبون الوقت المناسب للقيام بذلك.