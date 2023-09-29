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ندوة دينية تثقيفية بقوات الأمن بمناسبة المولد النبوى الشريف

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 12:20 م
ندوة دينية تثقيفية بقوات الأمن بمناسبة المولد النبوى الشريف الداخلية
محمود عبد الراضى

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نظم قطاع قوات الأمن ندوة دينية تثقيفية بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، للمجندين بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن.
 
حاضر في الندوة فضيلة الدكتور عصام الروبى، والمنشد الدينى  ضياء الناظر من وزارة الأوقاف، وقد دارت فعاليات الندوة حول التأكيد على سماحة الدين الإسلامى ووسطيته وضرورة التحلى بالفكر الواعى المستنير المبنى على الإنتماء الحقيقى للوطن، وكذا أهمية رسالة الدفاع عن الوطن وتوفير الحماية لجميع المواطنين.
 
وفى نهاية الندوة استمع فضيلته إلى أسئلة عدد من المجندين وأجاب عليها.. مشيراً إلى إن ما دار من مناقشات خلال الندوة يؤكد على تمتع المجندين بقدر ملموس من الثقافة والمعرفة والوعى الدينى.. مثمناً الجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن.
 
 

ندوة تثقيفية

المولد النبوى

الداخلية



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