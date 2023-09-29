اليوم السابع
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الجمعة، 29 سبتمبر 2023 04:51 م
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مصرع شخص وإصابة 12 آخرين إثر انقلاب مينى باص بمصر الجديدة

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 04:06 م
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين إثر انقلاب مينى باص بمصر الجديدة حادث- أرشيفية
عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 12 أخرين بسبب حادث انقلاب مينى باص أعلى الطريق نطاق مصر الجديدة، ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق  بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، والخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب المينى باص أعلى الطريق، ونتج عن ذلك مصرع شخص، وإصابة 12 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى .
 
 
 

انقلاب مينى باص

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

امن القاهرة



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