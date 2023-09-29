مدارس الشرقية تستقبل 2 مليون طالب وطالبة الأحد المقبل

الشرقية - إيمان مهنى

قال محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، ان العام الدراسي الجديد يبدأ الاحد في جميع مدارس المحافظة، فيما عدا مدرستي القديس يوسف والنوتردام، تنطلق الدراسة بهما السبت.

واضح لـ " اليوم السابع" إنتهاء كافة التجهيزات، لاستقبال مليون و 900 الف طالب و طالبة بكافة المراحل الدراسية موزعين علي حوالي 5 الاف مدرسة، حيث شكلت لجان مرور، للتأكد من القيام بأعمال الصيانة الكاملة بها وجاهزيتها لاستقبال الطلاب، وكذلك التنسيق مع رؤساء المدن لرفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين وعدم السماح بتواجد وكافيتريات وكافيهات وباعة جائلين بمحيط المدارس حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

والتنبية علي مدارء المدارس بتنظيم عملية دخول التلاميذ صباحاً وكذلك خروجهم بعد إنتهاء اليوم الدراسي والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ ووضع سجل الزيارات على البوابة الرئيسية وعدم دخول أى شخصية للمدرسة إلا بعد التأكد من تحقيق الشخصية وتسجيل بياناته وسبب الزيارة بالإضافة إلى مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بالمدارس.



أشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقي، الي جاهزية 56 مدرسة جديدة تستوعب 595 فصلاً وبتكلفة 349 مليون جنيه لدخول الخدمة واستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد ، وكذلك الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة العاجلة لعدد 74 مدرسة بتكلفة 144 مليون جنيه ، بالإضافة إلى الإنتهاء من أعمال إنشاء 48 مدرسة تستوعب 608 فصل بتكلفة 280 مليون جنيه ، وتطوير 59 مدرسة بتكلفة 79 مليون جنيه ، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى مركز الحسينية.

