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لطلاب الجامعات الجدد.. تعرف على خطوات استخراج كارنيه الكلية

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 06:00 ص
لطلاب الجامعات الجدد.. تعرف على خطوات استخراج كارنيه الكلية طلاب الجامعات
كتب – محمد صبحي

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تقدم الجامعات المصرية العديد من الخدمات لطلاب الجامعات سواء المستجدين أو الطلاب القدامى بداية من منظومة التسكين للطلاب المغتربين ودعم للأنشطة الطلابية وخدمات تقدم للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا عن الأنشطة الطلابية، وإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية، إضافة إلى خدمات الدعم الطلابى من خلال التكافل الطلابى سواء فى صورة دعم المصروفات الدراسية أو الخدمات الأخرى المتعلقة بالكتب الدراسية.
 
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية عدد من الخدمات التي تتيحها الجامعات للطلاب وإجراءات الحصول عليها.
 

إجراءات استخراج كارنية الكلية

- يحضر الطالب نسخة من إيصال السداد لمسئول شئون الطلاب بالكلية المقيد بها الطالب مرفقا به صورة شخصية
- يتم تسجيل رقم إيصال السداد فى كارت المصروفات الخاص بالطالب بواسطة مسئول شئون الطلاب ويستخرج الكارنية ويسلم للطالب.
 

إجراءات استخراج بدل فاقد كارنية الكلية فى حالة فقد الطالب الكارنية

- تحرير مذكرة بفقد الكارنيه لدى مسئول أمن الكلية
- توقع المذكرة من مسئول شئون الطلاب بالكلية
- يتم سداد رسوم فقد الكارنية عبر رابط خدمات الكلية والدفع بموجب الكود الخاص
- التوجه لإدارة شئون الطلاب لاستخراج الكارنية.
 

إجراءات إثبات القيد ببطاقة الرقم القومي

- يحضر الطالب الإستمارة من مكتب السجل المدنى
- تسدد الرسوم المقررة إلكترونيا ويقدم إيصال السداد للمسئول المختص
- يقوم المختص بمراجعة البيانات واعتماد الإستمارة وتوقيعها من مدير الإدارة وتختم بشعار الجمهورية وتسلم للطلاب.

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