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كلب يقتحم مباراة فى الدورى المكسيكى ويسرق الكرة ويراوغ جميع اللاعبين.. فيديو

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 01:16 م
كلب يقتحم مباراة فى الدورى المكسيكى ويسرق الكرة ويراوغ جميع اللاعبين.. فيديو الكلب الحريف يخطف الأضواء فى الدورى المكسيكى
أحمد علوى

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في حادثة طريفة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتحم كلب الملعب في إحدى مباريات الدوري المكسيكي وأمسك بالكرة وسط دهشة الحضور.
 
وبمقطع فيديو منتشر على منصة "إكس" ظهر الكلب داخل الملعب في مباراة جمعت دورادوس دي سينولا مع مضيفه ألبيريج دي أواكساكا في الجولة 11 من الدوري المحلي.

أخذ الكلب الكرة وركض بها وسط متابعة اللاعبين وملاحقة رجال الأمن دون القدرة على الإيقاع به لعدة دقائق، قبل أن يتمكن أحد اللاعبين من إمساكه.

وانتشر المقطع على العديد من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، تخلله أصوات الجمهور يهتفون لطرافة الحادثة.

 


الدورى المكسيكى

كلب يسرق كرة

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