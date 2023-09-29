فرق الإنقاذ الجزائرية تنتشل 27 ضحية جديدة بدرنة الليبية

وكالات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، عن حصيلة جديدة لتدخلات فرق الإنقاذ الجزائرية الموفدة إلى مدينة درنة الليبية، وتم انتشال 27 ضحية.

وأوضحت الحماية المدنية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "تم انتشال 27 ضحية متوفية بمدينة درنة الليبية من تحت الركام، نهار اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 343 ضحية منذ بداية العملية".

وأوضحت أن عملية البحث شملت 12 نقطة منها 11 نقطة على الساحل ونقطة على مستوى ميناء درنة، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف مستمرة في درنة الليبية.

هذا وعمل رجال الإنقاذ الروس على مدار الساعة لمدة عشرة أيام، مسح خلالها الفريق مساحة 610 آلاف كيلومتر مربع و108 كيلومترات من الخط الساحلي خلال عملية البحث كما أزال ما يقرب من 2000 متر مكعب من الحطام.

وذكرت وكالة "تاس" أن فريق الإنقاذ الروسي انتشل 153 جثة من تحت الأنقاض، وساعد المسعفون الروس أكثر من 670 شخصا بينهم 67 طفلا. كما أن غواصي الفريق قاموا بـ47 غطسة وانتشال 17 قاربا وسيارة إلى السطح.

وضربت العاصفة مدن شرق ليبيا ما أدى إلى سيول وفيضانات عارمة أودت بحياة أكثر من 4000 شخص، وخلفت دمارا كبيرا بمدينة درنة.

وقرر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في وقت سابق، إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة جراء العاصفة.