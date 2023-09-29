اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 11:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

غدًا السبت بدء تسكين المدن الجامعية بجامعة الأزهر فى العام الدراسى الجديد

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 11:12 م
غدًا السبت بدء تسكين المدن الجامعية بجامعة الأزهر فى العام الدراسى الجديد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على موعد بدء التسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بداية من غدٍ السبت الموافق 30 من سبتمبر 2023م، ومع بداية العام الدراسي الجديد.
 
وأوضح رئيس الجامعة أنه تم نشر الرابط الذي يستطيع الطالب أو الطالبة الدخول عليه للاستعلام عن نتيجة تسكينه في المدينة الجامعية.
 
وأضاف رئيس الجامعة بأنه تم إعداد جدول زمني لتسكين الطلاب موضَّحًا به موعد تسكين كل كلية (بنين - بنات)، وأهاب فضيلته بأهمية التزام كل طالب وطالبة بمواعيد السكن المقررة لكل كلية، لافتا إلى أهمية تجهيز كل طالب لملف التسكين الخاص به.
 
جدير بالذكر أن المدينة الجامعية للطلاب والطالبات شهدت عمليات صيانة ورفع كفاءة في مدينة الطالبات، بجانب ذلك تشهد المدينة الجامعية للطلاب أعمال تجديد بدأت بمسجد المدينة الجامعية ومرورًا ببعض مباني مدينة نصر أ.
 
 

المدينة الجامعية

جامعة الازهر

الازهر الشريف

تسكين المدينة الجامعية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة