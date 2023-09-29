غدًا السبت انطلاق الدراسة بـ 147 مدرسة فى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تنطلق الدراسة غدًا السبت في 147 مدرسة ابتدائي وإعدادي وثانوي، على مستوى إدارات بنى سويف السبعة التعليمية.

وتشهد محافظة بنى سويف انتظام الدراسة غدا السبت داخل 147مدرسة ابتدائي وإعدادي وثانوي على مستوى المحافظة.

وأكد محمد عبد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف على انتظام العملية التعليمية بالكامل يوم الأحد في 1300 مدرسة على مستوى المحافظة بمختلف المراحل، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب 845 ألف طالباً وطالبة من رياض الأطفال والتعليم الأساسي و"ايتدائي/إعدادي" والثانوي العام والفني.

وأشار محمد عبدالتواب إلى أن إلى إجمالى الطلاب يزيد عن 845 ألف طالب وطالبة فى أكثر من 1300 مدرسة بواقع (504 آلاف و495 تلميذا وتلميذة فى 695 مدرسة ابتدائى، و206 آلاف و612 طالبا فى 453 مدرسة إعدادى، و50 ألفًا فى 91 مدرسة ثانوى عام، و51 ألفًا و507 طلاب فى 32 مدرسة للتعليم الفنى الصناعى، و12 ألفًا فى 6 مدارس للتعليم الزراعى، و23ألفًا و157 طالباُ في17 مدرسة للتعليم التجاري.