غدا .. انطلاق جزئى للعام الدراسى الجديد فى مدارس سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أنتهت محافظة سوهاج، ممثلة في مديرية التربية والتعليم من كافة الإستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد 2023/ 2024 حيث يشهد العام الدراسى الجديد دخول 19 مدرسة جديدة الخدمة توفر 333 فصل بتكلفة 225 مليون جنيه، بالإضافة إلى صيانة 97 مدرسة بتكلفة 120 مليون جنيه.. صرح بذلك اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.



ومن جانبه أضاف اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن إجمالى عدد المدارس الجديدة التى تم إنشاؤها بمختلف مدن وقرى المحافظة خلال السنوات السابقة شهدت إنشاء 528 مدرسة جديدة بتكلفة 2 مليار و 945 مليون جنيه، بجميع مدن وقرى المحافظة، خاصة تلك التي تشهد كثافة سكانية، كما تم الانتهاء من صيانة عدد 1181 مدرسة بتكلفة 743 مليون جنيه .



وأكد محافظ سوهاج أن تلك الأرقام تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية والحكومة، بتحقيق التنمية الشاملة بمحافظة سوهاج، وتوفير المتطلبات اللازمة للمواطنين، وعلى رأسها التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، لافتا إلى أن المدارس الجديد التي تم الانتهاء ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة العملية التعليمية، وتقليل كثافة الفصول، مشيرا إلى استمرار العمل والبناء في كافة القطاعات حتى الوصول لتحقيق التنمية الشاملة التي تحقق رضا المواطنين .



ووجه المحافظ بالتأكد من انتهاء الأعمال الخاصة بتطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد للانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى، والتأكد أيضا من الانتهاء من أعمال الصيانة لباقى المدارس، لافتا إلى ضرورة التنسيق مع "مديرية التربية والتعليم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وقطاع الكهرباء"؛ للتأكد من سلامة جميع المرافق فى جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة؛ ضمانًا لانتظام سير العملية التعليمية بداية من اليوم الأول للعام الدراسى الجديد.



وأكد " الفقى " ضرورة متابعة عملية إستمرار معارض " أهلا مدرستي" المقامة بنطاق المحافظة للتأكد من البيع للمواطنين بالأسعار المخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية بنسبة 30%، موجها الأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط المدارس، والتأكد من تواجد الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم بعيدا عن أسوار المدارس، مشيرا إلى أهمية توفير الملصقات التوعوية اللازمة بالإرشادات والإجراءات الوقائية من فيروس كورونـا بكافة مدارس المحافظة، وتوفير المناخ المناسب للعملية التعليمية.



ومن جانبه أعلن محافظ سوهاج، أعلن عن رفع درجة الاستعداد بالمحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/2024 ووجه جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن الأحياء، وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، بمتابعة الاستعدادات اللازمة وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات ؛ حرصا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.



ومن هذا المنطلق أكدت هيئة الأبنية التعليمة بسوهاج برئاسة المهندس أحمد محمود حسن مدير عام الهيئة أن المدارس الجاهزة لدخول الخدمة هذا العام بلغت 19 مدرسة بإجمالى 333 فصل دراسى وبتكلفه إجمالية بلغت 225 مليون جنيه، وهناك مدارس جارى العمل بها بلغ عددها 25 مدرسة بإجمال 347 فصل دراسى وبتكلفه بلغت 139 مليون جينه.



وإستمرار للجهود بالتطوير المستمر للعملية التعليمة وفى إطار إستعدادات المحافظة بسوهاج لإنطلاق العام الدراسى الجديد فتم عمل صيانة شاملة 58 مدرسة وصيانه شاملة جار العمل بها داخل 16 مدرسة بإجمالى 104 مليون جنيه، وهناك صيانة عاجلة تمت لعدد 22 مدرسة بتكلفه 16 مليون جنيه ، وهناك صيانة عاجلة لمدرسة واحدة ضمن التكلفه ليصبح عدد المدارس اللتى تم تطويرها 97 مدرسة بإجمالى تكلفه 120 مليون جنيه.



وتشهد محافظة سوهاج انطلاقا جزئيا للعام الدراسى الجديد 2023 / 2024 " التيرم الأول " داخل 11 إدارة تعليمية هى عدد إدارات المديرية والتى تضم "طما وطهطا وجهية والمراغة وساقلته وسوهاج وأخميم والمنشأة وجرجا والبلينا ودار السلام" داخل ما يقرب من 450 مدرسة ابتدائى إعدادى ثانوى بنظام الفترتين وهو انطلاق جزئى، بينما يشهد العام الدراسى الجديد الانطلاق بكامل طاقته في اليوم التالى بكافة مدارس المحافظة.



ومن جانبه أكد الدكتور ياسر محمد محمود وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة سوهاج فى تصريحات صحفية خاصة لليوم السابع أن المحافظة سوف تستقبل حوالى مليون 121 ألف 982 طالب وطالبه بمراحل التعليم المختلفة وتجاوز عدد المدارس بالمحافظة 1781 مدرسة وعدد الفصول إقتربنا من 30 ألف فصل وهناك إنشاءات جديدة تتسلمها المديرية على مراحل وخاصة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وموقف الكتب تم تسلم أكثر من 95 % من الكتب المدرسية وتم تسليمها لمخازن الإدارات وطبقا للتعليمات سوف يتم توزيع الكتاب المدرسى.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم أن الإنطلاق الكامل للعملية التعليمة داخل مدارس سوهاج يوف يكون يوم الأحد وأن الإنطلاق الجزئى سوف يكون السبت بمدارس الفترتين ويوم السبت سوف يكون بروفه قويه لإستقبال العام الدراسى الجديد وهناك إستراتجيات جديدة سوف يتم تنفيذها هذا العام للعملية التعلية تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم





