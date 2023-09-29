عقب التكريم الرئاسى.. أسرة طالب دمياط: التكريم قبلة على جبين أولياء الأمور

دمياط - هيثم مراد

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أوائل خريجين الجامعات المصرية ، في كرنفال حضره الآلاف من طلاب الجامعات المصرية، ليشهد استاد هيئة قناة السويس "يوم تفوق جامعات مصر".

والتقي "اليوم السابع" بأسرة الطالب "خالد وليد الصعيدي" ابن محافظة دمياط وتحديدا مدينة دمياط الجديدة والذي بدأ حديثه قائلا: "لا يمكنني وصف ما أشعر به الآن عقب تكريم رئيس الجمهورية، فقط اريد أن أقول أنها كانت بمثابة الدعم القوى في توقيت مثالي".

واستكمل طالب دمياط حديثه قائلا: "تفوقت في دراستي بكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس، عندما وقع اختياري على هذه الكلية منذ أربع سنوات لم يكن الأمر سهلا، تعرضت لانتقادات عديدة لكني كنت واثق من تحقيق شيئا ما في هذا الطريق، لا أنكر تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لي كان بمثابة إشارة لكي أبدأ طريقا جديدا مع دراستي وان أكمل الطريق بمعنويات مرتفعة".

وقالت والدة الطالب "خالد الصعيدي" طالب دمياط: "الرئيس السيسي لم يكرم أبنائنا فقط، لكنه كرمنا نحن أيضا، عندما علمت بأن رئيس الجمهورية سيكون حاضرا تكريم ابني شعرت أن تعبنا لم يذهب سدي، فرحة كبيرة بانك قدمت شيئا عظيما استحق هذا التكريم" واستكملت حديثها قائلة: "على مدار أربعة سنوات كنا نتوق لهذه اللحظة وهي أن يكون نجلي من المتفوقين، ولكن عندما جاءتنا أنباء التكريم الرئاسي اختلف الأمر كثيرا، جميعنا عشنا فرحة لم نراها من قبل".

وأضاف والد طالب دمياط قائلا: " قدمت الدعم لابني حاولت أن أجعله متميزا قدر المستطاع، تناولنا سويا اختيارات عديدة أبرزها أقسام الكلية، كنت أريد أن أصنع نموذج إيجابي يفيد الوطن، وما رأيته من تكريم رئيس الجمهورية لابني أكد لي أنني نجحت في مهمتي، لذا أشعر بأنني كنت بينهم وأن التكريم لم يكن لابني فقط".

واستكمل الحديث قائلا: " عندما يتعلق الأمر بمستقبل أبنائنا علينا فقط تقديم الدعم والثقة في اختيارهم، سيكون هذا أفضل شئ يمكن تقديمه".

اختتم الطالب "خالد الصعيدي" طالب دمياط الحديث قائلا: " العمل والمثابرة والتركيز على الأهداف أسهل الطرق لتحقيق أحلامك، كنت أسعي أن أكون نموذج إيجابي في المجتمع وجاء التكريم الرئاسي يخبرني أنني أسير على الطريق السليم، عندما علمت بأن رئيس الجمهورية سيقوم بتكريمي قطعت وعدا أنني سأستمر في تحقيق ما أحلم به، أمرا رائعا أن تعلم بأن هناك من يتابعك ويقدر إنجازك".