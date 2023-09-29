اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 03:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

طوابير المواطنين بالرحاب وعين شمس لإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية.. صور

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 02:37 م
طوابير المواطنين بالرحاب وعين شمس لإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية.. صور تجمع المواطنين أمام الشهر العقارى
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرص مئات المواطنين على التوافد على مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بمنطقة الرحاب ومدينتى وعين شمس بالقاهرة، حيث نظموا طوابير أمام الشهر العقاري لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد التوكيلات شرطا أساسيا لتمكين مرشح رئاسة الجمهورية من خوض الانتخابات الرئاسية.
 
 
WhatsApp Image 2023-09-29 at 13.06.40

تجمع المواطنين أمام مصلحة الشهر العقاري

 
ويتضمن القانون الحصول على 25 ألف تأييد عبر التوكيلات بالشهر العقاري على أن تكون من 15 محافظة، وبحد أدنى 1000 تأييد في كل محافظة، وحدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية في مادته الأولى الشروط التي يجب توافرها في مرشح الرئاسة، حيث نصت على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
 
 
WhatsApp Image 2023-09-29 at 13.06.39 (1)

توافد المواطنين لإجراء توكيلات لانتخابات الرئاسة

 
 
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.
 
 
WhatsApp Image 2023-09-29 at 13.06.40 (2)
المواطنين خلال تواجدهم فى مصلحة الشهر العقارى
WhatsApp Image 2023-09-29 at 13.06.38 (1)
مئات المواطنين فى مصلحة الشهر العقارى لإجراء التوكيلات
WhatsApp Image 2023-09-29 at 13.06.38
إقبال كثيف من المواطنين على مصلحة الشهر العقارى
 

الشهر العقارى

عمل توكيلات

الانتخابات الرئاسية

الرحاب ومدينتى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة