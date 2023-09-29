طوابير المواطنين بالرحاب وعين شمس لإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية.. صور

تجمع المواطنين أمام مصلحة الشهر العقاري

ويتضمن القانون الحصول على 25 ألف تأييد عبر التوكيلات بالشهر العقاري على أن تكون من 15 محافظة، وبحد أدنى 1000 تأييد في كل محافظة، وحدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية في مادته الأولى الشروط التي يجب توافرها في مرشح الرئاسة، حيث نصت على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.