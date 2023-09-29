اليوم السابع
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الجمعة، 29 سبتمبر 2023 01:41 م
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ضبط سائق طمس اللوحات المعدنية لسيارة ميكروباص بالقاهرة

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 12:58 م
ضبط سائق طمس اللوحات المعدنية لسيارة ميكروباص بالقاهرة أرشيفية
أحمد عبد الهادى

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية، بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.
 
بالفحص أمكن تحديد قائد السيارة وتبين أنه ( سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة ).. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها "منتهية التراخيص" وتبين وجود طمس بلوحاتها الخلفية والأمامية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه خشية رصده من كاميرات الرادار والتهرب من المخالفات المرورية.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله.
 

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