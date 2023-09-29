اليوم السابع
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الجمعة، 29 سبتمبر 2023 06:23 م
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ضبط المتهمين بإصابة ممرضة في عينها بمدينة السلام بسبب خلافات الجيرة

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 05:35 م
ضبط المتهمين بإصابة ممرضة في عينها بمدينة السلام بسبب خلافات الجيرة رجال الشرطة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره تحت عنوان (لمنعه من بيع المخدرات أمام منزلها مسجل خطر يفقأ عين فتاة بمدينة السلام).
 
 بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلا م أول بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها المذكورة بالخبر (ممرضة، مقيمة بدائرة القسم) مصابة بكدمات بالوجه والعين واشتباه كسر بالأنف.
 
بالانتقال وسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وجيرانها 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بذات المنطقة، بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة قاموا خلالها بإلقاء الحجارة تجاهها محدثين إصابتها المشار إليها.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر (جار ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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