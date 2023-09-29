زوج للمحكمة: زوجتى شهرت بى بعملى وطبعت دعوات للاحتفال بطلاقها رغم أنها ما زالت على ذمتى

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتشهير به وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به بعد زواج دام بينهما 6 سنوات، ليؤكد:" زوجتي فضحتني وسط زملائي بالعمل، وشهرت بسمعتي، وقامت بطباعة دعوات لصديقاتها للاحتفال بطلاقها بشقة الزوجية التي استولت عليه -رغم أنها ما زالت علي ذمتي ولم يصدر لها حكم قضائي".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي تعنتت ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، واستولت علي شقتي وطردتني منها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها واستغلالها لي وسطوها علي أموالي، لأصبح ملاحق بـ 14 دعوي حبس، ومطالب بسداد مبلغ 20 ألف جنيه شهرياً لزوجتي".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" دمرت حياتي، وحرمتني من أبنائي، وحاولت الزج بي في السجن، وتحايلت بالشهود الزور لتتهمني بسرقة المنقولات والمصوغات رغم وضعها يديها على مسكن الزوجية".

وأكد الزوج:" أعيش في جحيم بسبب تعنتها، لاحقتني بدعاوي نفقات مبالغ فيها، ما دفعني بالرد وتحرير بلاغ ضدها وإثبات تعديها علي وإساءتها لي بعد أن أصابني الضرر، لإثبات رفضها الحلول الودية التي عرضها عليها أكثر من مرة لحل الخلافات بشكل ودي".